Дрон атакував будівлю каналу телемарафону "Ми – Україна" – Зеленський (ФОТО)

8 вересня російський дрон атакував будівлю каналу телемарафону "Ми – Україна". На момент удару журналісти були в ефірі. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих.

Як пише Dilo, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Росія завдала удару по медіа, по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканала "Ми – Україна" телемарафону "Єдині новини". Просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в ефірі", - наголосив він.

За його словами, будівля частково зруйнована. Наразі на місці працюють усі необхідні служби. Працівники ДСНС уже загасили пожежу.

Станом на зараз відомо про пʼятьох постраждалих. На жаль, кількість ще може збільшитися.

""Шахеди" проти медіа – це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях – по життю. Росію потрібно зупинити, і це можливо тільки завдяки спільним зусиллям", - підкреслив Зеленський.

Зауважимо, це не перша атака на українські медіа. Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 20 серпня було також пошкоджено приміщення телеканалів "Ми – Україна" та "Ми – Україна+".