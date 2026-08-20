Унаслідок масованої російської атаки пошкоджено приміщення телеканалів "Ми – Україна" та "Ми – Україна+"

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 20 серпня пошкоджено приміщення телеканалів "Ми – Україна" та "Ми – Україна+".

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу телеканалів.

Ворожий удар пошкодив входи до приміщення, вибив вікна та завдав шкоди елементам будівлі. Окрім того, пошкоджено студію, частину знімальної та технічної інфраструктури, потрощено робочі місця редакції.

Наразі оцінюються масштаби завданих збитків. Співробітники, які перебували у приміщенні під час атаки, не постраждали.

Команди телеканалів засуджують черговий злочин Росії проти цивільної інфраструктури та українських медіа.

"Удар по редакції та студії телеканалів – це прямий замах на свободу слова та право українців отримувати інформацію", – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що Росія роками намагається знищити незалежні українські медіа: переслідує та вбиває журналістів, руйнує редакції, телевежі й інфраструктуру мовлення, і сьогодні черговою ціллю російського терору стали "Ми – Україна" та "Ми – Україна+".

Попри пошкодження, телеканали продовжують роботу і мовлення. Команда оперативно перебудовує виробничі процеси.

"Найголовніше, що всі наші люди живі. Все інше відновимо: будівлю відремонтуємо, техніку замінимо, студію відбудуємо. А хто такі росіяни і якими методами вони воюють, українцям пояснювати не потрібно. Ударом по редакції нас не залякати і мовчати не змусити. Ми працювали, працюємо і будемо працювати", – наголосив Ігор Петренко, керівник медіагрупи "Ми – Україна".

Телеканали також закликали українську та міжнародну медіаспільноту засудити чергову атаку Росії на українські ЗМІ.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Зокрема, Київ зазнав удару балістичними ракетами, внаслідок якого є загиблі та поранені.