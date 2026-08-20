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В результате массированной российской атаки повреждены помещения телеканалов "Мы – Украина" и "Мы – Украина+"

обстрел телеканала Мы — Украина
Повреждены рабочие места редакции. Фото предоставлены пресс-службой медиагруппы

В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 20 августа повреждены помещения телеканалов "Мы – Украина" и "Мы – Украина+".

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу телеканалов.

Вражеский удар повредил входы в помещение, выбил окна и нанес ущерб элементам здания. Кроме того, повреждена студия, часть съемочной и технической инфраструктуры, разрушены рабочие места редакции.

В настоящее время оцениваются масштабы нанесенного ущерба. Находившиеся в помещении во время атаки сотрудники не пострадали.

Команды телеканалов осуждают очередное преступление России против гражданской инфраструктуры и украинских медиа.

"Удар по редакции и студии телеканалов – это прямое покушение на свободу слова и право украинцев получать информацию", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что Россия годами пытается уничтожить независимые украинские медиа: преследует и убивает журналистов, разрушает редакции, телебашни и инфраструктуру вещания, и сегодня очередной целью российского террора стали "Мы Украина" и "Мы Украина+".

Фото 2 — В результате массированной российской атаки повреждены помещения телеканалов "Мы – Украина" и "Мы – Украина+"
Фото 3 — В результате массированной российской атаки повреждены помещения телеканалов "Мы – Украина" и "Мы – Украина+"
Фото 4 — В результате массированной российской атаки повреждены помещения телеканалов "Мы – Украина" и "Мы – Украина+"
Фото 5 — В результате массированной российской атаки повреждены помещения телеканалов "Мы – Украина" и "Мы – Украина+"
Фото 6 — В результате массированной российской атаки повреждены помещения телеканалов "Мы – Украина" и "Мы – Украина+"
Фото 7 — В результате массированной российской атаки повреждены помещения телеканалов "Мы – Украина" и "Мы – Украина+"

Несмотря на повреждения, телеканалы продолжают работу и вещание. Команда оперативно перестраивает производственные процессы.

"Самое главное, что все наши люди живы. Все остальное восстановим: здание отремонтируем, технику заменим, студию отстроим. А кто такие россияне и какими методами они воюют, украинцам объяснять не нужно. Ударом по редакции нас не запугать и молчать не заставить. Мы работали, работаем и будем работать",  – подчеркнул Игорь Петренко, руководитель медиагруппы "Мы – Украина".

Телеканалы также призвали украинское и международное медиасообщество осудить очередную атаку России на украинские СМИ.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. В частности, Киев получил удар баллистическими ракетами, в результате которого есть погибшие и раненые.

Автор:
Майя Калына

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