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Дрон с георадаром и ИИ: Минобороны демонстрирует инновации в гуманитарном разминировании
Министерство обороны Украины приняло участие в демонстрации инноваций в сфере гуманитарного разминирования на базе ГСЧС. Среди ключевых новинок — дрон с георадаром и искусственным интеллектом, анализирующий воздушные данные для быстрого обнаружения взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.
Инновации по гуманитарному разминированию
Министерство обороны Украины приняло участие в демонстрации инноваций в сфере гуманитарного разминирования, которая состоялась на базе ГСЧС. В мероприятии также приняли участие представители Программы развития ООН в Украине (ПРООН) и Японского агентства международного сотрудничества (JICA).
Среди представленных украинских разработок – дрон, оснащенный георадаром и системой искусственного интеллекта. Устройство способно из воздуха обнаруживать опасные предметы, анализируя данные в реальном времени.
Японская сторона продемонстрировала машины механизированного разминирования, а также геосенсорный миноискатель ALIS, способный обнаруживать неметаллические мины. Прибор лично представил его разработчик – профессор Мотоюки Сато.
Организаторы подчеркнули, что общая цель инициативы – внедрение передовых технологий в национальную систему гуманитарного разминирования. Участники мероприятия также были приглашены посетить Учебно-тренировочный центр UTTC, о чем сообщила полковник Ольга Дробот из Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.
Напомним, Украина демонстрирует существенный прогресс в сфере гуманитарного разминирования. По официальным данным, площадь потенциально заминированных территорий уменьшилась более чем на 20% по сравнению с концом 2022 года.