Дрон с георадаром и ИИ: Минобороны демонстрирует инновации в гуманитарном разминировании

Министерство обороны Украины приняло участие в демонстрации инноваций в сфере гуманитарного разминирования на базе ГСЧС. Среди ключевых новинок — дрон с георадаром и искусственным интеллектом, анализирующий воздушные данные для быстрого обнаружения взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Инновации по гуманитарному разминированию

Министерство обороны Украины приняло участие в демонстрации инноваций в сфере гуманитарного разминирования, которая состоялась на базе ГСЧС. В мероприятии также приняли участие представители Программы развития ООН в Украине (ПРООН) и Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Среди представленных украинских разработок – дрон, оснащенный георадаром и системой искусственного интеллекта. Устройство способно из воздуха обнаруживать опасные предметы, анализируя данные в реальном времени.

Японская сторона продемонстрировала машины механизированного разминирования, а также геосенсорный миноискатель ALIS, способный обнаруживать неметаллические мины. Прибор лично представил его разработчик – профессор Мотоюки Сато.

Организаторы подчеркнули, что общая цель инициативы – внедрение передовых технологий в национальную систему гуманитарного разминирования. Участники мероприятия также были приглашены посетить Учебно-тренировочный центр UTTC, о чем сообщила полковник Ольга Дробот из Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

Напомним, Украина демонстрирует существенный прогресс в сфере гуманитарного разминирования. По официальным данным, площадь потенциально заминированных территорий уменьшилась более чем на 20% по сравнению с концом 2022 года.