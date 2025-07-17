Дрон із георадаром і ШІ: Міноборони демонструє інновації у гуманітарному розмінуванні

Міністерство оборони України взяло участь у демонстрації інновацій у сфері гуманітарного розмінування на базі ДСНС. Серед ключових новинок — дрон із георадаром і штучним інтелектом, який аналізує повітряні дані для швидкого виявлення вибухонебезпечних предметів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Інновації з гуманітарного розмінування

Міністерство оборони України долучилося до демонстрації інновацій у сфері гуманітарного розмінування, яка відбулася на базі ДСНС. У заході також взяли участь представники Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Серед представлених українських розробок — дрон, оснащений георадаром та системою штучного інтелекту. Пристрій здатен з повітря виявляти небезпечні предмети, аналізуючи дані в реальному часі.

Японська сторона продемонструвала машини механізованого розмінування, а також геосенсорний міношукач ALIS, здатний виявляти неметалеві міни. Прилад особисто представив його розробник — професор Мотоюкі Сато.

Організатори наголосили, що спільна мета ініціативи — впровадження передових технологій у національну систему гуманітарного розмінування. Учасників заходу також запросили відвідати Навчально-тренувальний центр UTTC, про що повідомила полковник Ольга Дробот із Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Нагадаємо, Україна демонструє суттєвий прогрес у сфері гуманітарного розмінування. За офіційними даними, площа потенційно замінованих територій зменшилася більш ніж на 20% порівняно з кінцем 2022 року.