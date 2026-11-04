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Дроны атаковали состав Ozon на юге России: вспыхнул пожар

Состав Ozon
Дроны атаковали состав Ozon на юге России.

В ночь на 4 ноября беспилотники нанесли удар по территории республики Адыгея на юге России. В результате атаки на территории одного из крупнейших логистических комплексов маркетплейса Ozon в городе Адыгейск возник пожар.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По словам местных властей, персонал комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших или погибших пока не поступало. Обломки сбитых дронов также повредили частный жилой дом и газовую трубу. Руководство Ozon заявило о временной остановке работы логистического объекта: заказы по этому составу отменяют или перенаправляют, прием новых поставок прекратили, а товары скрывают с витрины маркетплейса.

Этот логистический комплекс является одним из самых крупных для компании на юге РФ: его площадь составляет 92 тысячи квадратных метров, а объект рассчитан на хранение более 10 миллионов товаров. До этого он подвергался атаке 24 августа, когда там также произошел пожар.

Системные удары по составам Ozon и Wildberries

Украинские военные начали избивать по складской инфраструктуре Ozon в августе 2026 года. Только за два месяца под удар попали 11 логистических хабов компании, а убытки согласно финансовой отчетности составили 30,1 миллиарда рублей. В настоящее время маркетплейс обсуждает компенсацию ущерба со страховыми компаниями, поскольку часть товаров и активов была застрахована.

Перед атаками на Ozon украинская армия в течение месяца наносила удары по составам маркетплейса Wildberries, потерявшего более 20% собственных логистических центров. Совокупный ущерб этой компании аналитики оценивали на уровне 147–280 миллиардов рублей. Из-за этого Wildberries утратил лидерство на российском рынке: доля компании в продажах крупных сельдерей с января по август сократилась с 57,5% до 41,2%, тогда как у Ozon она выросла с 42,5% до 58,3%.

Напомним, ранее сообщалось, что дроны атаковали нефтяной терминал, дата-центр "ВКонтакте" и склад Ozon под Санкт-Петербургом. В ночь на 18 октября беспилотники массированно атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Под удар попали нефтяной терминал, логистический состав Ozon вблизи Санкт-Петербурга и центр обработки данных "ВКонтакте", что повлекло за собой сбой в работе сервисов.

Автор:
Максим Кольц

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