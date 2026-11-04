Дрони атакували склад Ozon на півдні Росії: спалахнула пожежа

У ніч проти 4 листопада безпілотники завдали удару по території республіки Адигея на півдні Росії. Унаслідок атаки на території одного з найбільших логістичних комплексів маркетплейса Ozon у місті Адигейськ виникла пожежа.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За словами місцевої влади, персонал комплексу евакуювали, відомостей про постраждалих чи загиблих наразі не надходило. Уламки збитих дронів також пошкодили приватний житловий будинок і газову трубу. Керівництво Ozon заявило про тимчасове зупинення роботи логістичного об'єкта: замовлення з цього складу скасовують або перенаправляють, прийом нових поставок припинили, а товари приховують із вітрини маркетплейса.

Цей логістичний комплекс є одним із найбільших для компанії на півдні РФ: його площа становить 92 тисячі квадратних метрів, а об'єкт розрахований на зберігання понад 10 мільйонів товарів. До цього він зазнавав атаки 24 серпня, коли там також сталася пожежа.

Системні удари по складах Ozon та Wildberries

Українські військові почали бити по складській інфраструктурі Ozon у серпні 2026 року. Лише за два місяці під удар потрапили 11 логістичних хабів компанії, а збитки згідно з фінансовою звітністю сягнули 30,1 мільярда рублів. Нині маркетплейс обговорює компенсацію збитків зі страховими компаніями, оскільки частина товарів та активів була застрахована.

Перед атаками на Ozon українська армія протягом місяця завдавала ударів по складах маркетплейса Wildberries, який утратив понад 20% власних логістичних центрів. Сукупний збиток цієї компанії аналітики оцінювали на рівні 147–280 мільярдів рублів. Через це Wildberries утратив лідерство на російському ринку: частка компанії в продажах великих селерів із січня по серпень скоротилася з 57,5% до 41,2%, тоді як у Ozon вона зросла з 42,5% до 58,3%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрони атакували нафтовий термінал, дата-центр "ВКонтакте" та склад Ozon під Санкт-Петербургом. У ніч проти 18 жовтня безпілотники масовано атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область. Під удар потрапили нафтовий термінал, логістичний склад Ozon поблизу Санкт-Петербургу та центр обробки даних "ВКонтакте", що спричинило збій у роботі сервісів.