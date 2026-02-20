Друг семьи Трампа сотрудничает с российским "Новатеком" по добыче газа на Аляске – NYT

Американский финансист Джентри Бич, глава инвесткомпании America First Global, заключил соглашение с российской компанией "Новатек" для разработки природного газа на Аляске. Документ был подписан еще прошлой осенью. Бизнесмен имеет связи с семьей президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию New York Times.

Джентри Бич подтвердил, что проект находится на начальной стадии и сталкивается с препятствиями, однако отказался раскрывать финансовые условия. В свою очередь представители компании "Новатек" подтвердили переговоры о потенциальном использовании их технологии сжижения природного газа на отдаленных территориях Аляски.

Этому соглашению предшествовала августовская встреча Трампа с президентом РФ Путиным на Аляске. На военной базе в Анкоридже они провели переговоры о прекращении войны в Украине, которую развязала Россия.

Американская и российская стороны обсудили несколько потенциальных энергетических соглашений в кулуарах переговоров. По словам инсайдеров, деловые предложения были разработаны для того, чтобы побудить Кремль согласиться на мирное соглашение с Украиной, а также для того, чтобы Вашингтон ослабил санкции против России.

"Сейчас техасский инвестор, связанный с семьей Трампов, проверяет возможность заключения соглашений с российскими компаниями, даже несмотря на то, что в Украине продолжаются боевые действия", - говорится в публикации.

Связи с семьей Трампа

По данным издания, Джентри Бич в 2016 году принимал участие в сборе средств для предвыборной кампании Дональда Трампа и способствовал формированию экономического курса администрации. Финансист является другом сына Трампа, Дональда Трампа-младшего из колледжа.

В интервью Бич заявил, что отношения с семьей президента не повлияли на подписание соглашения с "Новатеком", и он не ведет общие дела с Трампами. Также он отрицал связь своих усилий с официальными мирными переговорами. Вместе с тем Бич отметил, что информация об этом проекте имеется "на самом высоком уровне" в Вашингтоне и Москве. В ближайшее время финансист планирует объявить состав руководителей, возглавляющих реализацию проекта.

О "Новатеке"

"Новатек" - российская газовая компания, второй по объемам добычи производитель природного газа и крупнейший производитель сжиженного природного газа в РФ. Компания основана в августе 1994 года у городов и Новокуйбышевск . Разрабатывает проект "Арктик СПГ-2", который в ноябре 2024 года сократил производство сжиженного газа на 90% из-за западных санкций. 1 мая 2025 против компании санкции ввел президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в ноябре прошлого года российский производитель сжиженного природного газа Новотек снизил цены на свои грузы на 30-40%, чтобы побудить китайских покупателей покупать санкционный газ со своего проекта Arctic LNG 2.