Трамп продлил санкции против РФ: ограничения будут действовать еще год

Президент США Дональд Трамп официально продлил действие санкционного пакета против Российской Федерации до марта 2027 года.

Как пишет Delo.ua, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Федерального резерва США.

Решение касается широкого спектра финансовых и персональных ограничений, введенных за агрессию против Украины.

Срок действия текущих санкций должен истечь уже 6 марта 2026 года. Однако своей подписью Дональд Трамп пролонгировал действие ограничительных мер, введенных в ответ на ключевые этапы российской агрессии.

Речь идет об ограничениях, введенных в сентябре 2018 года в ответ на оккупацию Крыма и в феврале 2022 года по признанию Москвой независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Что предусматривают ограничения

Продление санкционного режима означает, что российская экономика и политикум останутся под давлением США еще по меньшей мере на один год. В частности, указ предусматривает:

Финансовая блокада: сохранение запрета на определенные транзакции с американскими контрагентами;

сохранение запрета на определенные транзакции с американскими контрагентами; Банковские ограничения: блокирование активов и операций больших русских денежных учреждений;

блокирование активов и операций больших русских денежных учреждений; Персональные санкции: ограничения против должностных лиц и бизнесменов, причастных к дестабилизации ситуации в Украине.

Распоряжение о режиме чрезвычайного положения в связи с событиями в Украине в США было введено еще в 2014 году.

Тогда указ президента США Барака Обамы, опубликованный 6 марта 2014 года, предусматривал замораживание собственности "ряда лиц, причастных к развитию ситуации в Украине".

Сначала речь шла о незаконной аннексии Крыма. Затем, уже в годы первого президентства Трампа и президентства Джо Байдена, список подобного рода санкций несколько раз расширялся.

Напомним, несколько дней назад Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 91 морского судна, являющегося частью "теневого флота" России.