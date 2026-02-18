Украина ввела санкции против Лукашенко

Украина ввела персональные санкции против Александра Лукашенко и усилит противодействие белорусской помощи РФ в войне против украинцев. Решение сопровождается планами координации с международными партнерами для максимального экономического и политического давления на режим.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что Киев активизирует противодействие любым формам содействия со стороны Минска в военных преступлениях против украинцев.

По его словам, во второй половине 2025 года на территории Белоруссии российские войска развернули сеть ретрансляторов для управления ударными дронами. Это позволило РФ расширить географию атак на северные области Украины – от Киевщины до Волыни. В частности, часть ударов по энергетической инфраструктуре и железнодорожным объектам стала возможной именно благодаря белорусской логистике и технической поддержке.

Отдельный акцент Зеленский сделал на экономическом сотрудничестве Минска с Москвой. Более 3 тысяч белорусских предприятий поставляют России технику, оборудование и компоненты, отнесенные к категории критически важных. Среди них – детали для производства ракет, которые используются для обстрелов украинских городов.

Также продолжается развитие инфраструктуры для размещения в Беларуси ракет средней дальности типа "Орешник". Также белорусские предприятия не только предоставили площадку для этого оружия, но и поставляли для него критические узлы и механическую базу как в 2025-м, так и в 2026 году.

Зеленский отметил, что Лукашенко "обменяет суверенитет Беларуси на сохранение личной власти", помогает России обходить международные санкции и легитимизирует агрессию. В ответ Украина инициирует углубление санкционного давления и будет работать с партнерами, чтобы последствия для режима имели глобальный эффект.

Напомним, несколько дней назад Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 91 морского судна, являющегося частью "теневого флота" России.