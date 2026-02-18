Україна ввела санкції проти Лукашенка

Україна запровадила персональні санкції проти Олександра Лукашенка та посилить протидію білоруській допомозі РФ у війні проти українців. Рішення супроводжується планами координації з міжнародними партнерами для максимального економічного та політичного тиску на режим.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

Він наголосив, що Київ активізує протидію будь-яким формам сприяння з боку Мінська у військових злочинах проти українців.

За його словами, у другій половині 2025 року на території Білорусі російські війська розгорнули мережу ретрансляторів для управління ударними дронами. Це дозволило РФ розширити географію атак на північні області України — від Київщини до Волині. Зокрема, частина ударів по енергетичній інфраструктурі та залізничних об'єктах стала можливою саме завдяки білоруській логістиці та технічній підтримці.

Окремий акцент Зеленський зробив на економічній складовій співпраці Мінська з Москвою. Понад 3 тисячі білоруських підприємств постачають Росії техніку, обладнання та компоненти, віднесені до категорії критично важливих. Серед них — деталі для виробництва ракет, які використовуються для обстрілів українських міст.

Також триває розбудова інфраструктури для розміщення в Білорусі ракет середньої дальності типу "Орєшнік". Також білоруські підприємства не лише надали майданчик для цієї зброї, а й постачали для неї критичні вузли та механічну базу — як у 2025-му, так і в 2026 році.

Зеленський зазначив, що Лукашенко "обмінює суверенітет Білорусі на збереження особистої влади", допомагає Росії обходити міжнародні санкції та легітимізує агресію. У відповідь Україна ініціює поглиблення санкційного тиску та працюватиме з партнерами, щоб наслідки для режиму мали глобальний ефект.

Нагадаємо, кілька днів тому Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною “тіньового флоту” Росії.