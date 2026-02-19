Трамп продовжив санкції проти РФ: обмеження діятимуть ще рік

Президент США Дональд Трамп офіційно подовжив дію санкційного пакету проти Російської Федерації до березня 2027 року.

Як пише Delo.ua, відповідний указ опублікований на офіційному сайті Федерального резерву США.

Рішення стосується широкого спектра фінансових та персональних обмежень, запроваджених за агресію проти України.

Термін дії поточних санкцій мав спливти вже 6 березня 2026 року. Проте своїм підписом Дональд Трамп пролонгував дію обмежувальних заходів, які були запроваджені у відповідь на ключові етапи російської агресії.

Йдеться про обмеження, запроваджені у вересні 2018 року у відповідь на окупацію Криму та в лютому 2022 року через визнання Москвою незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

Що передбачають обмеження

Подовження санкційного режиму означає, що російська економіка та політикум залишаться під тиском США ще щонайменше на один рік. Зокрема, указ передбачає:

Фінансову блокаду: збереження заборони на певні транзакції з американськими контрагентами;

збереження заборони на певні транзакції з американськими контрагентами; Банківські обмеження: блокування активів та операцій великих російських фінансових установ;

блокування активів та операцій великих російських фінансових установ; Персональні санкції: обмеження проти посадовців та бізнесменів, причетних до дестабілізації ситуації в Україні.

Розпорядження про режим надзвичайного стану у зв'язку з подіями в Україні в США ввели ще в 2014 році.

Тоді указ президента США Барака Обами, опублікований 6 березня 2014 року, передбачав заморожування власності "низки осіб, причетних до розвитку ситуації в Україні".

Спочатку йшлося про незаконну анексію Криму. Потім, вже в роки першого президентства Трампа і президентства Джо Байдена, перелік подібного роду санкцій кілька разів розширювався.

Нагадаємо, кілька днів тому Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною “тіньового флоту” Росії.