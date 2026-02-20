Друг родини Трампа співпрацює з російським "Новатеком" по видобутку газу на Алясці – NYT

Американський фінансист Джентрі Біч, голова інвесткомпанії America First Global, уклав угоду з російською компанією "Новатек" для розробки природного газу на Алясці. Документ був підписаний ще минулої осені. Бізнесмен має зв’язки з родиною президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію New York Times.

Джентрі Біч підтвердив, що проєкт перебуває на початковій стадії та стикається з перешкодами, проте відмовився розкривати фінансові умови. У свою чергу, представники компанії "Новатек" підтвердили переговори щодо потенційного використання їхньої технології скраплення природного газу на віддалених територіях Аляски.

Цій угоді передувала серпнева зустріч Трампа з президентом РФ Путіним на Алясці. На військовій базі в в Анкориджі вони провели переговори про припинення війни в Україні, яку розв’язала Росія.

Американська та російська сторони також обговорили кілька потенційних енергетичних угод у кулуарах переговорів. За словами інсайдерів, ділові пропозиції були розроблені для того, щоб спонукати Кремль погодитися на мирну угоду з Україною, а також для того, щоб Вашингтон послабив санкції проти Росії.

"Зараз техаський інвестор, пов'язаний з родиною Трампів, перевіряє можливість укладання угод з російськими компаніями, навіть попри те, що в Україні тривають бойові дії", — йдеться у публікації.

Зв’язки з родиною Трампа

За даними видання, Джентрі Біч у 2016 році брав участь у зборі коштів для передвиборчої кампанії Дональда Трампа та сприяв формуванню економічного курсу адміністрації. Фінансист є другом сина Трампа, Дональда Трампа-молодшого, з коледжу.

В інтерв'ю Біч заявив, що стосунки з родиною президента не вплинули на підписання угоди з "Новатеком", і він не веде спільних справ із Трампами. Також він заперечив зв'язок своїх зусиль із офіційними мирними переговорами, Разом з тим, Біч зазначив, що інформація про цей проект наявна "на найвищому рівні" у Вашингтоні та Москві. Найближчим часом фінансист планує оголосити склад керівників, які очолять реалізацію проєкту.

Про "Новатек"

"Новатек" — російська газова компанія, другий за обсягами видобутку виробник природного газу та найбільший виробник скрапленого природного газу в РФ. Компанія заснована у серпні 1994 року у місті Новокуйбишевськ. Розробляє проєкт "Арктик ЗПГ-2", який у листопаді 2024 року скоротив виробництво скрапленого газу на 90 % через західні санкції. 1 травня 2025 року проти компанії санкції ввів президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у листопаді минулого року російський виробник зрідженого природного газу "Новатек" знизив ціни на свої вантажі на 30-40%, щоб спонукати китайських покупців купувати санкційний газ зі свого проєкту Arctic LNG 2.