"ДТЭК Нафтогаз" внедряет новые технологии бурения в Украине: преимущества Vertical Scout
Компания "ДТЭК Нафтогаз" подписала партнерское соглашение с американской Turbo Drill Industries (DBA Scout), став единственным авторизованным провайдером технологии бурения Vertical Scout в Украине.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Нафтогаз".
Особенности новой технологии
Vertical Scout – это инструмент, который делает систему бурения очень устойчивой к экстремальным температурам и сильным вибрациям. Она универсальна и подходит для стволов разного диаметра (от 159 до 660 мм).
Максим Дорохов, руководитель технологического и цифрового развития "ДТЭК Нафтогаз", подчеркивает стратегическую ценность решения: "Vertical Scout переводит поддержку вертикальности по "тушению пожаров" в дисциплину точного и прогнозируемого управления. Это новый стандарт, обеспечивающий стабильные результаты, контролируемые затраты и высокий уровень безопасности".
Экономическая выгода
Переход на американскую систему Vertical Scout позволяет:
- экономить до 30% бюджета по сравнению с дорогостоящими роторно-управляемыми системами;
- получать от 2 до 2,5 млн грн чистой экономии всего за один рейс бурения;
- сокращать затраты на длительных проектах до 1 млн. грн. по сравнению со стандартными двигателями.
Сегодня "ДТЭК Нафтогаз" уже успешно использует эту технологию для собственных скважин и открывает возможность заказа услуг для других игроков рынка.
Напомним, группа "Нефтегаз" в 2025 году пробурила 140 новых скважин, но чтобы поддерживать высокие темпы бурения, необходимо дополнительное финансирование.