Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"ДТЭК Нафтогаз" внедряет новые технологии бурения в Украине: преимущества Vertical Scout

ДТЭК Нафтогаз, буровая установка
"ДТЭК Нафтогаз" внедряет новые технологии бурения. Фото: facebook.com/dtekoilandgas

Компания "ДТЭК Нафтогаз" подписала партнерское соглашение с американской Turbo Drill Industries (DBA Scout), став единственным авторизованным провайдером технологии бурения Vertical Scout в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Нафтогаз".

Особенности новой технологии

Vertical Scout – это инструмент, который делает систему бурения очень устойчивой к экстремальным температурам и сильным вибрациям. Она универсальна и подходит для стволов разного диаметра (от 159 до 660 мм).

Максим Дорохов, руководитель технологического и цифрового развития "ДТЭК Нафтогаз", подчеркивает стратегическую ценность решения: "Vertical Scout переводит поддержку вертикальности по "тушению пожаров" в дисциплину точного и прогнозируемого управления. Это новый стандарт, обеспечивающий стабильные результаты, контролируемые затраты и высокий уровень безопасности".

Экономическая выгода

Переход на американскую систему Vertical Scout позволяет:

  • экономить до 30% бюджета по сравнению с дорогостоящими роторно-управляемыми системами;
  • получать от 2 до 2,5 млн грн чистой экономии всего за один рейс бурения;
  • сокращать затраты на длительных проектах до 1 млн. грн. по сравнению со стандартными двигателями.

Сегодня "ДТЭК Нафтогаз" уже успешно использует эту технологию для собственных скважин и открывает возможность заказа услуг для других игроков рынка.

Напомним, группа "Нефтегаз" в 2025 году пробурила 140 новых скважин, но чтобы поддерживать высокие темпы бурения, необходимо дополнительное финансирование.

Автор:
Татьяна Ковальчук