"ДТЕК Нафтогаз" впроваджує нові технології буріння в Україні: переваги Vertical Scout

Компанія "ДТЕК Нафтогаз" підписала партнерську угоду з американською Turbo Drill Industries (DBA Scout), ставши єдиним авторизованим провайдером технології буріння Vertical Scout в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Нафтогаз".

Особливості нової технології

Vertical Scout — це інструмент, який робить систему буріння надзвичайно стійкою до екстремальних температур та сильних вібрацій. Вона універсальна і підходить для стовбурів різного діаметру (від 159 до 660 мм).

Максим Дорохов, керівник технологічного та цифрового розвитку "ДТЕК Нафтогаз", підкреслює стратегічну цінність рішення: "Vertical Scout переводить підтримку вертикальності з "гасіння пожеж" у дисципліну точного та прогнозованого керування. Це новий стандарт, який забезпечує стабільні результати, контрольовані витрати та високий рівень безпеки".

Економічна вигода

Перехід на американську систему Vertical Scout дозволяє:

економити до 30% бюджету порівняно з дорогими роторно-керованими системами;

отримувати від 2 до 2,5 млн грн чистої економії лише за один рейс буріння;

скорочувати витрати на тривалих проєктах до 1 млн грн порівняно зі стандартними двигунами.

Сьогодні "ДТЕК Нафтогаз" вже успішно використовує цю технологію для власних свердловин і відкриває можливість замовлення послуг для інших гравців ринку.

Нагадаємо, група "Нафтогаз" у 2025 році пробурила 140 нових свердловин, але щоб підтримувати високі темпи буріння, необхідне додаткове фінансування.