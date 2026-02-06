Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"ДТЕК Нафтогаз" впроваджує нові технології буріння в Україні: переваги Vertical Scout

ДТЕК Нафтогаз, бурова установка
"ДТЕК Нафтогаз" впроваджує нові технології буріння. Фото: facebook.com/dtekoilandgas

Компанія "ДТЕК Нафтогаз" підписала партнерську угоду з американською Turbo Drill Industries (DBA Scout), ставши єдиним авторизованим провайдером технології буріння Vertical Scout в Україні. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Нафтогаз".

Особливості нової технології

Vertical Scout — це інструмент, який робить систему буріння надзвичайно стійкою до екстремальних температур та сильних вібрацій. Вона універсальна і підходить для стовбурів різного діаметру (від 159 до 660 мм).

Максим Дорохов, керівник технологічного та цифрового розвитку "ДТЕК Нафтогаз", підкреслює стратегічну цінність рішення: "Vertical Scout переводить підтримку вертикальності з "гасіння пожеж" у дисципліну точного та прогнозованого керування. Це новий стандарт, який забезпечує стабільні результати, контрольовані витрати та високий рівень безпеки".

Економічна вигода

Перехід на американську систему Vertical Scout дозволяє:

  • економити до 30% бюджету порівняно з дорогими роторно-керованими системами; 
  • отримувати від 2 до 2,5 млн грн чистої економії лише за один рейс буріння; 
  • скорочувати витрати на тривалих проєктах до 1 млн грн порівняно зі стандартними двигунами.

Сьогодні "ДТЕК Нафтогаз" вже успішно використовує цю технологію для власних свердловин і відкриває можливість замовлення послуг для інших гравців ринку.

Нагадаємо, група "Нафтогаз" у 2025 році пробурила 140 нових свердловин, але щоб підтримувати високі темпи буріння, необхідне додаткове фінансування.

Автор:
Тетяна Ковальчук