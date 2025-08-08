ДТЭК отчитался об уплате 24,3 млрд грн налогов за первое полугодие

За первое полугодие 2025 года компания ДТЭК уплатила налогов 24,3 млрд грн в бюджеты всех уровней, что на четверть (25%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ДТЭК.

"Этот рост - результат стабильной работы энергетиков в сверхсложных условиях и инвестиций в производство", - говорится в сообщении.

В 2024 году ДТЭК перечислила в госбюджет 41 млрд грн и сохраняет позицию одного из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Компания подчеркивает, что каждая гривна этих средств является важной поддержкой армии, восстановления общин, а также финансирования зарплат врачей и учителей.

Напомним, за первый квартал 2025 года "ДТЭК Энерго" направил около 1,2 миллиарда гривен на восстановление и ремонт своих тепловых электростанций, которые получили значительные повреждения в результате массированных вражеских атак.