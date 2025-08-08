Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,46

--0,15

EUR

48,28

--0,01

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,50

48,31

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ДТЭК отчитался об уплате 24,3 млрд грн налогов за первое полугодие

ДТЭК
Налоговые платежи ДТЭК выросли на четверть

За первое полугодие 2025 года компания ДТЭК уплатила налогов 24,3 млрд грн в бюджеты всех уровней, что на четверть (25%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ДТЭК.

"Этот рост - результат стабильной работы энергетиков в сверхсложных условиях и инвестиций в производство", - говорится в сообщении.

В 2024 году ДТЭК перечислила в госбюджет 41 млрд грн и сохраняет позицию одного из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Компания подчеркивает, что каждая гривна этих средств является важной поддержкой армии, восстановления общин, а также финансирования зарплат врачей и учителей.

Напомним, за первый квартал 2025 года "ДТЭК Энерго" направил около 1,2 миллиарда гривен на восстановление и ремонт своих тепловых электростанций, которые получили значительные повреждения в результате массированных вражеских атак.

Автор:
Татьяна Бессараб