Новини
ДТЕК відзвітував про сплату 24,3 млрд грн податків за перше півріччя

Податкові платежі ДТЕК зросли на чверть

За перше півріччя 2025 року компанія ДТЕК сплатила податків 24,3 млрд грн до бюджетів усіх рівнів, що на чверть (25%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"Це зростання — результат стабільної роботи енергетиків у надскладних умовах та інвестицій у виробництво", - йдеться в повідомленні.

У 2024 році ДТЕК перерахувала до держбюджету 41 млрд грн і зберігає позицію одного з найбільших платників податків в Україні.

Компанія підкреслює, що кожна гривня цих коштів є важливою підтримкою для армії, відновлення громад, а також фінансування зарплат лікарів та вчителів.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року "ДТЕК Енерго" спрямував близько 1,2 мільярда гривень на відновлення та ремонт своїх теплових електростанцій, що зазнали значних пошкоджень внаслідок масованих ворожих атак.

Автор:
Тетяна Бесараб