ДТЭК подключил более 2,5 тысяч новых объектов зеленой энергетики с начала года

С начала 2025 года более 2,5 тысяч потребителей, одновременно производящих и потребляющих собственную электроэнергию, подключили свои солнечные электростанции к сетям ДТЭК.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ДТЭК.

За первые семь месяцев 2025 года 2534 жителя Киевской, Одесской, Днепропетровской областей и Киева приобрели статус просьюмеров — то есть начали производить электроэнергию для собственных нужд и продавать излишки в сеть.

Эти новые объекты "зеленой" генерации были подключены к сетям операторов системы распределения ДТЭК.

Наибольшее количество новых просьюмеров (94%) появилось в Киевской области — 1570. Это на 39 клиентов больше, чем за весь прошлый 2024 год. На Днепропетровщине к сети подключились 444 новых клиента, в Одесской области — 410, а в столице — 110.

"Каждый новый объект ВИЭ - это вклад в устойчивость украинской энергосистемы в условиях войны. Наши энергетики не только ремонтируют сети, но и модернизируют энергооборудование, чтобы электроинфраструктура могла интегрировать большее количество "зеленой" и распределенной генерации", - отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина.

Подключение бизнеса и общие результаты

С начала 2025 года к сетям ДТЭК подключились также 135 юридических клиентов, среди которых три промышленных солнечных электростанции.

В целом операторы системы распределения ДТЭК Сети уже подключили более 21,5 тысячи объектов возобновляемой энергетики в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и в Киеве.

Следует отметить, что массированные обстрелы и постоянные отключения электроэнергии заставили украинцев серьезно задуматься над альтернативными источниками энергии. В результате спрос на установку солнечных электростанций в Украине существенно вырос, а количество компаний, предоставляющих такие услуги, выросло в несколько раз.