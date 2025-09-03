ДТЕК підключив понад 2,5 тисячі нових об’єктів зеленої енергетики з початку року

З початку 2025 року понад 2,5 тисячі споживачів, які одночасно виробляють і споживають власну електроенергію, підключили свої сонячні електростанції до мереж ДТЕК.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДТЕК.

За перші сім місяців 2025 року 2534 мешканці Київської, Одеської, Дніпропетровської областей та Києва набули статусу просьюмерів — тобто почали виробляти електроенергію для власних потреб і продавати надлишки в мережу.

Ці нові об'єкти "зеленої" генерації були підключені до мереж операторів системи розподілу ДТЕК.

Найбільша кількість нових просьюмерів (94%) з'явилася на Київщині — 1570. Це на 39 клієнтів більше, ніж за весь минулий 2024 рік. На Дніпропетровщині до мережі підключилися 444 нових клієнти, на Одещині — 410, а в столиці — 110.

"Кожен новий об’єкт ВДЕ – це внесок у стійкість української енергосистеми в умовах війни. Наші енергетики не лише ремонтують мережі, а й модернізують енергообладнання, щоб електроінфраструктура могла інтегрувати більшу кількість «зеленої» та розподіленої генерації", — зазначила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

Підключення бізнесу та загальні результати

З початку 2025 року до мереж ДТЕК підключилися також 135 юридичних клієнтів, серед яких три промислові сонячні електростанції.

Загалом, оператори системи розподілу ДТЕК Мережі вже підключили понад 21,5 тисяч об’єктів відновлюваної енергетики в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та у Києві.

Варто зазначити, що масовані обстріли та постійні відключення електроенергії змусили українців серйозно задуматися над альтернативними джерелами енергії. У результаті попит на встановлення сонячних електростанцій в Україні суттєво виріс, а кількість компаній, що надають такі послуги виросла в кілька разів.