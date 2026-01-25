Запланована подія 2

Два украинских города впервые присоединяются к программам Центра городской трансформации Давоса

В ближайшее время Давосский центр выберет двух участников. / Министерство развития общин и территорий Украины

Впервые в истории Украины два города станут участниками программ Центра городской трансформации Давоса (Davos Baukultur Alliance) – инициативы, работающей в рамках Экономического форума в Давосе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

"Это означает доступ к лучшим мировым практикам, экспертам, технологиям и, что важно, к новым инвестициям в восстановление наших городов", — отметила первая заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум.

В настоящее время в программы Центра городской трансформации Давоса входят Сан-Франциско, Монреаль, Утрехт, Куала-Лумпур, Медельин и Найроби. Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Министерством культуры подало официальную заявку и номинировало несколько украинских городов. В ближайшее время Давосский центр выберет двух участников.

Украинские общины присоединятся к программам:

  • Pioneering Places – совместная работа городов над реальными урбанистическими вызовами вместе с экспертами Давоса;
  • Investing in Quality – фокус на качественные услуги, инфраструктуру, управление и человеческий капитал.

Участие в программах открывает для городов:

  • экспертную поддержку от ведущих международных компаний;
  • партнерства с городами по всему миру;
  • доступ к мероприятиям Давоса и международным донорам;
  • глобальное внимание к процессам обновления украинских общин.

Отдельную поддержку получат инновационные украинские бизнесы, которые смогут реализовывать решения для городов и привлекать международных партнеров.

Включение украинских городов в программы Давоса — еще один шаг к масштабированию международной поддержки и привлечению инвестиций в восстановление общин уже сегодня.

Напомним, 22 января Зеленский прибыл на экономический форум в Давосе, где встретился с президентом США Дональдом Трампом, назвав переговоры "продуктивными и содержательными".

Автор:
Татьяна Гойденко