Два українські міста вперше долучаються до програм Центру міської трансформації Давосу

Давос
Найближчим часом Давоський центр обере два учасники. / Міністерство розвитку громад та територій України

Вперше в історії України два міста стануть учасниками програм Центру міської трансформації Давосу (Davos Baukultur Alliance) — ініціативи, що працює в межах Економічного форуму в Давосі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

"Це означає доступ до найкращих світових практик, експертів, технологій і, що важливо, до нових інвестицій у відновлення наших міст", — зазначила перша заступниця Міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум.

Наразі до програм Центру міської трансформації Давосу входять Сан-Франциско, Монреаль, Утрехт, Куала-Лумпур, Медельїн та Найробі. Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Міністерством культури подало офіційну заявку та номінувало кілька українських міст. Найближчим часом Давоський центр обере два учасники.

Українські громади долучаться до програм:

  • Pioneering Places — спільна робота міст над реальними урбаністичними викликами разом з експертами Давосу;
  • Investing in Quality — фокус на якісні послуги, інфраструктуру, управління та людський капітал.

Участь у програмах відкриває для міст:

  • експертну підтримку від провідних міжнародних компаній;
  • партнерства з містами з усього світу;
  • доступ до заходів Давосу та міжнародних донорів;
  • глобальну увагу до процесів відновлення українських громад.

Окрему підтримку отримають також інноваційні українські бізнеси, які зможуть реалізовувати рішення для міст та залучати міжнародних партнерів.

Долучення українських міст до програм Давосу — ще один крок до масштабування міжнародної підтримки та залучення інвестицій у відновлення громад вже сьогодні.

Нагадаємо, 22 січня Зеленський прибув на економічний форум у Давосі, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, назвавши переговори “продуктивними та змістовними”. 

Автор:
Тетяна Гойденко