Движение на красной линии метро в Киеве досрочно возобновлено после вражеских обстрелов

В Киеве полностью восстановлено движение поездов на красной линии метрополитена между станциями "Академгородок" и "Лесная".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

Благодаря слаженной работе сотрудников метрополитена, все аварийно-восстановительные работы были завершены менее чем за сутки.

Как сообщили в КП "Киевский метрополитен", поезда курсируют в обычном режиме, несмотря на сложные последствия утренней массированной ракетной атаки 6 июня, которая повредила колеи и инженерные сети на участке линии.

К ликвидации повреждений привлекли специалистов ночной и дневной смен, более 13 часов непрерывно работавших над соединением коммуникаций, проверкой систем сигнализации, питания, управления, а также тестированием инфраструктуры на безопасность.

Перед запуском регулярного движения по линии был совершен тестовый рейс, подтвердивший готовность путей к перевозке пассажиров. В метрополитене подчеркнули, что усилия работников позволили избежать затяжных сбоев в движении транспорта в столице.

Киевские власти поблагодарили коллектив метрополитена за выдержку, оперативность и профессиональность в условиях чрезвычайной ситуации.

Напомним, в КОВА сообщали, что ночью враг совершил массированную атаку БпЛА, крылатыми ракетами и баллистикой на Киевщину. В Броварском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки. В Бучанском районе повреждены два частных дома. Еще один дом поврежден в Бориспольском районе.

В Киеве в результате вражеской атаки 6 июня повреждены колеи и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница"-"Левобережная" красной линии метро.