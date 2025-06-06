Рух на червоній лінії метро в Києві достроково відновлено після ворожих обстрілів

У Києві повністю відновлено рух поїздів на червоній лінії метрополітену між станціями “Академмістечко” та “Лісова”.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Завдяки злагодженій роботі співробітників метрополітену, усі аварійно-відновлювальні роботи було завершено менш ніж за добу.

Як повідомили в КП "Київський метрополітен", поїзди курсують у звичайному режимі попри складні наслідки ранкової масованої ракетної атаки 6 червня, яка пошкодила колії та інженерні мережі на ділянці лінії.

До ліквідації пошкоджень залучили фахівців нічної та денної змін, які понад 13 годин безперервно працювали над з’єднанням комунікацій, перевіркою систем сигналізації, живлення, керування, а також тестуванням інфраструктури на безпеку.

Перед запуском регулярного руху лінією був здійснений тестовий рейс, що підтвердив готовність колій до перевезення пасажирів. У метрополітені підкреслили, що зусилля працівників дозволили уникнути затяжних збоїв у русі транспорту в столиці.

Київська влада подякувала колективу метрополітену за витримку, оперативність та професійність в умовах надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, в КОВА повідомляли, що вночі ворог здійснив масовану атаку БпЛА, крилатими ракетами та балістикою на Київщину. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У Бучанському районі пошкоджено два приватних будинки. Ще один будинок пошкоджено у Бориспільському районі.

У Києві внаслідок ворожої атаки 6 червня пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця"-"Лівобережна" червоної лінії метро.