ЕБА просит отменить НДС и пошлину на импорт силовых трансформаторов

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в Министерство энергетики с предложением временно освободить отдельные виды силовых трансформаторов от ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕБА.

Инициатива связана с необходимостью ускорить восстановление украинской энергетической инфраструктуры в условиях постоянных атак.

В бизнес-сообществе отмечают, что силовые трансформаторы остаются критически важным оборудованием для производства, передачи и распределения электроэнергии.

В то же время, украинские производители не могут полностью покрыть потребности рынка, а производственные мощности работают с высокой нагрузкой.

В ЕБА считают, что импорт такого оборудования сейчас фактически не имеет альтернативы.

По мнению ассоциации, отмена налоговой нагрузки на импорт позволит:

ускорить восстановление поврежденных энергетических объектов;

уменьшить расходы энергетических компаний;

усилить устойчивость украинской энергосистемы;

упростить доступ к необходимому оборудованию.

Ассоциация призвала рассмотреть изменения в законодательство для оперативного восстановления энергетической инфраструктуры и укрепления энергетической безопасности Украины.

Напомним, в Верховной Раде еще 30 сентября было зарегистрировано два законопроекта - № 14089 и № 14090, которые предлагали продлить на следующий год льготное растаможивание энергетического оборудования. Однако 2 февраля 2026 г. они были сняты с рассмотрения.