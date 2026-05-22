ЕБА просит отменить НДС и пошлину на импорт силовых трансформаторов
Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в Министерство энергетики с предложением временно освободить отдельные виды силовых трансформаторов от ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕБА.
Инициатива связана с необходимостью ускорить восстановление украинской энергетической инфраструктуры в условиях постоянных атак.
В бизнес-сообществе отмечают, что силовые трансформаторы остаются критически важным оборудованием для производства, передачи и распределения электроэнергии.
В то же время, украинские производители не могут полностью покрыть потребности рынка, а производственные мощности работают с высокой нагрузкой.
В ЕБА считают, что импорт такого оборудования сейчас фактически не имеет альтернативы.
По мнению ассоциации, отмена налоговой нагрузки на импорт позволит:
- ускорить восстановление поврежденных энергетических объектов;
- уменьшить расходы энергетических компаний;
- усилить устойчивость украинской энергосистемы;
- упростить доступ к необходимому оборудованию.
Ассоциация призвала рассмотреть изменения в законодательство для оперативного восстановления энергетической инфраструктуры и укрепления энергетической безопасности Украины.
Напомним, в Верховной Раде еще 30 сентября было зарегистрировано два законопроекта - № 14089 и № 14090, которые предлагали продлить на следующий год льготное растаможивание энергетического оборудования. Однако 2 февраля 2026 г. они были сняты с рассмотрения.