Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЄБА просить скасувати ПДВ і мито на імпорт силових трансформаторів

хмельницький трансформаторний завод
ЄБА просить скасувати ПДВ і мито на імпорт силових трансформаторів

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Міністерства енергетики із пропозицією тимчасово звільнити окремі види силових трансформаторів від ввізного мита та податку на додану вартість. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.

Ініціатива пов’язана з потребою прискорити відновлення української енергетичної інфраструктури в умовах постійних атак.

У бізнес-спільноті зазначають, що силові трансформатори залишаються критично важливим обладнанням для виробництва, передачі та розподілу електроенергії.

Водночас українські виробники не можуть повністю покрити потреби ринку, а виробничі потужності працюють із високим навантаженням.

У ЄБА вважають, що імпорт такого обладнання зараз фактично не має альтернативи.

На думку асоціації, скасування податкового навантаження на імпорт дозволить:

  • прискорити відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів;
  • зменшити витрати енергетичних компаній;
  • посилити стійкість української енергосистеми;
  • спростити доступ до необхідного обладнання.

Асоціація закликала розглянути зміни до законодавства для оперативного відновлення енергетичної інфраструктури та зміцнення енергетичної безпеки України.

Нагадаємо, у Верховній Раді ще 30 вересня було зареєстровано два законопроєкти — № 14089 та № 14090, які пропонували продовжити на наступний рік пільгове розмитнення енергетичного обладнання. Однак 2 лютого 2026 року вони були зняті з розгляду.

Автор:
Тетяна Гойденко