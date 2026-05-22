ЄБА просить скасувати ПДВ і мито на імпорт силових трансформаторів
Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Міністерства енергетики із пропозицією тимчасово звільнити окремі види силових трансформаторів від ввізного мита та податку на додану вартість.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.
Ініціатива пов’язана з потребою прискорити відновлення української енергетичної інфраструктури в умовах постійних атак.
У бізнес-спільноті зазначають, що силові трансформатори залишаються критично важливим обладнанням для виробництва, передачі та розподілу електроенергії.
Водночас українські виробники не можуть повністю покрити потреби ринку, а виробничі потужності працюють із високим навантаженням.
У ЄБА вважають, що імпорт такого обладнання зараз фактично не має альтернативи.
На думку асоціації, скасування податкового навантаження на імпорт дозволить:
- прискорити відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів;
- зменшити витрати енергетичних компаній;
- посилити стійкість української енергосистеми;
- спростити доступ до необхідного обладнання.
Асоціація закликала розглянути зміни до законодавства для оперативного відновлення енергетичної інфраструктури та зміцнення енергетичної безпеки України.
Нагадаємо, у Верховній Раді ще 30 вересня було зареєстровано два законопроєкти — № 14089 та № 14090, які пропонували продовжити на наступний рік пільгове розмитнення енергетичного обладнання. Однак 2 лютого 2026 року вони були зняті з розгляду.