ЄБА просить скасувати ПДВ і мито на імпорт силових трансформаторів

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Міністерства енергетики із пропозицією тимчасово звільнити окремі види силових трансформаторів від ввізного мита та податку на додану вартість.

Ініціатива пов’язана з потребою прискорити відновлення української енергетичної інфраструктури в умовах постійних атак.

У бізнес-спільноті зазначають, що силові трансформатори залишаються критично важливим обладнанням для виробництва, передачі та розподілу електроенергії.

Водночас українські виробники не можуть повністю покрити потреби ринку, а виробничі потужності працюють із високим навантаженням.

У ЄБА вважають, що імпорт такого обладнання зараз фактично не має альтернативи.

На думку асоціації, скасування податкового навантаження на імпорт дозволить:

прискорити відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів;

зменшити витрати енергетичних компаній;

посилити стійкість української енергосистеми;

спростити доступ до необхідного обладнання.

Асоціація закликала розглянути зміни до законодавства для оперативного відновлення енергетичної інфраструктури та зміцнення енергетичної безпеки України.

Нагадаємо, у Верховній Раді ще 30 вересня було зареєстровано два законопроєкти — № 14089 та № 14090, які пропонували продовжити на наступний рік пільгове розмитнення енергетичного обладнання. Однак 2 лютого 2026 року вони були зняті з розгляду.