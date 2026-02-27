ЕБРР предоставит Кривому Рогу до €13 млн кредита для поддержки городского транспорта

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит до €13 млн для Кривого Рога. Денежные средства пойдут на поддержку ликвидности городского бюджета и ключевых коммунальных перевозчиков в условиях войны.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба банка.

Детали финансирования

ЕБРР предоставит кредит для Кривого Рога в рамках Программы обеспечения устойчивости и источников средств к существованию (RLF). Поддержка направлена на обеспечение ликвидности городского бюджета и стабильную работу коммунальных перевозчиков в условиях войны.

Согласно обнародованной информации, получателями средств станут коммунальные предприятия КП "Городской троллейбус" и КП "Скоростной трамвай". Срок кредита предусматривает до пяти лет со льготным периодом до двух лет. Проект был одобрен 24 февраля 2026 года.

В рамках финансирования ЕБРР планирует привлечь гарантию правительства Испании на 40% суммы кредита, структурированную на равных условиях со средствами банка.

Ожидается, что кредит в 2026-2027 годах позволит обеспечить бесперебойную работу коммунальных перевозчиков, покрывая их критические потребности в ликвидности. В частности, средства пойдут на ежедневные операционные расходы, включая зарплату работников, оплату коммунальных услуг, техническое обслуживание транспорта и погашение долгов по действующим проектам ЕБРР.

