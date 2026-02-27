Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Наличный курс:

USD

43,18

43,10

EUR

51,22

51,07

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕБРР предоставит Кривому Рогу до €13 млн кредита для поддержки городского транспорта

евро
До €13 млн от ЕБРР для Кривого Рога / Depositphotos

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит до €13 млн для Кривого Рога. Денежные средства пойдут на поддержку ликвидности городского бюджета и ключевых коммунальных перевозчиков в условиях войны.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба банка.

Детали финансирования

ЕБРР предоставит кредит для Кривого Рога в рамках Программы обеспечения устойчивости и источников средств к существованию (RLF). Поддержка направлена на обеспечение ликвидности городского бюджета и стабильную работу коммунальных перевозчиков в условиях войны.

Согласно обнародованной информации, получателями средств станут коммунальные предприятия КП "Городской троллейбус" и КП "Скоростной трамвай". Срок кредита предусматривает до пяти лет со льготным периодом до двух лет. Проект был одобрен 24 февраля 2026 года.

В рамках финансирования ЕБРР планирует привлечь гарантию правительства Испании на 40% суммы кредита, структурированную на равных условиях со средствами банка.

Ожидается, что кредит в 2026-2027 годах позволит обеспечить бесперебойную работу коммунальных перевозчиков, покрывая их критические потребности в ликвидности. В частности, средства пойдут на ежедневные операционные расходы, включая зарплату работников, оплату коммунальных услуг, техническое обслуживание транспорта и погашение долгов по действующим проектам ЕБРР.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" заработали обновленные push-уведомления об изменениях в работе городского транспорта. Пользователи могут оперативно получать информацию о закрытых вестибюлях метро, задержках или отмене поездов метро и кольцевой электрички.

Автор:
Ольга Опенько