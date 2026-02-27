Запланована подія 2

ЄБРР надасть Кривому Рогу до €13 млн кредиту для підтримки міського транспорту

До €13 млн від ЄБРР для Кривого Рогу / Depositphotos

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив кредит до €13 млн для Кривого Рогу. Кошти підуть на підтримку ліквідності міського бюджету та ключових комунальних перевізників у умовах війни.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба банку.

Деталі фінансування

ЄБРР надасть кредит для Кривого Рогу в рамках Програми забезпечення стійкості та джерел засобів для існування (RLF). Підтримка спрямована на забезпечення ліквідності міського бюджету та стабільної роботи комунальних перевізників у умовах війни.

Згідно з оприлюдненою інформацією, отримувачами коштів стануть комунальні підприємства КП "Міський тролейбус" та КП "Швидкісний трамвай". Строк кредиту передбачає до п’яти років, із пільговим періодом до двох років. Проєкт було схвалено 24 лютого 2026 року.

У рамках фінансування ЄБРР планує залучити гарантію уряду Іспанії на 40% суми кредиту, яка структурована на рівних умовах із коштами банку.

Очікується, що кредит у 2026–2027 роках дозволить забезпечити безперебійну роботу комунальних перевізників, покриваючи їхні критичні потреби в ліквідності. Зокрема, кошти підуть на щоденні операційні витрати, включно з зарплатою працівників, оплатою комунальних послуг, технічним обслуговуванням транспорту та погашенням боргів за чинними проєктами ЄБРР.

Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" запрацювали оновлені push-сповіщення про зміни в роботі міського транспорту. Користувачі можуть оперативно отримувати інформацію про закриті вестибюлі метро, затримки або скасування поїздів метро та кільцевої електрички.

Автор:
Ольга Опенько