ЕБРР рассматривает кредит для поддержки критической инфраструктуры Харькова

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обнародовал проект кредитного финансирования до 15 млн. евро для поддержки ликвидности Харькова и его коммунальных предприятий.

Согласно материалам банка, средства планируется направить на экстренную поддержку города из-за обеспечения ликвидности коммунальных операторов. Цель финансирования состоит в смягчении последствий войны для финансовой стабильности Харькова и обеспечении непрерывного предоставления базовых услуг населению, внутренне перемещенным лицам и бизнесу.

В рамках проекта предусматривается поддержка КП "Харьковский метрополитен", КП "Троллейбусное депо №2", КП "Салтовское трамвайное депо" и КП "Харьковские тепловые сети".

В описании проекта указывается, что кредит должен обеспечить в 2026-2027 годах покрытие критических потребностей в ликвидности ключевых коммунальных предприятий и операторов общественного транспорта.

Без привлечения такого финансирования сохраняются риски перебоев в предоставлении инфраструктурных услуг, вызванные последствиями войны, внутренним перемещением населения, колебаниями на рынке труда и снижением ликвидности городского бюджета.

По данным ЕБРР, к началу 2026 года в Харькове было официально зарегистрировано 212 тыс. внутренне перемещенных лиц.

Проект находится в стадии обработки, его окончательное утверждение ожидается 17 июня 2026 года.

Всего в 2025 году ЕБРР выделил Украине 2,9 млрд евро финансирования.

Напомним, ранее Харьков подписал соглашение с ЕБРР на сумму 35 млн долларов, состоящее из 25 млн евро кредитных ресурсов и 10 млн евро безвозвратного гранта.