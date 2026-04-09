ЄБРР розглядає кредит для підтримки критичної інфраструктури Харкова
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оприлюднив проєкт кредитного фінансування до 15 млн євро для підтримки ліквідності Харкова та його комунальних підприємств.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення банку.
Згідно з матеріалами банку, кошти планується спрямувати на екстрену підтримку міста через забезпечення ліквідності комунальних операторів. Мета фінансування полягає у пом’якшенні наслідків війни для фінансової стабільності Харкова та забезпеченні безперервного надання базових послуг населенню, внутрішньо переміщеним особам і бізнесу.
У межах проєкту передбачається підтримка КП "Харківський метрополітен", КП "Тролейбусне депо №2", КП "Салтівське трамвайне депо" та КП "Харківські теплові мережі".
У описі проєкту зазначається, що кредит має забезпечити у 2026–2027 роках покриття критичних потреб у ліквідності ключових комунальних підприємств та операторів громадського транспорту.
Без залучення такого фінансування зберігаються ризики перебоїв у наданні інфраструктурних послуг, зумовлені наслідками війни, внутрішнім переміщенням населення, коливаннями на ринку праці та зниженням ліквідності міського бюджету.
За даними ЄБРР, на початок 2026 року в Харкові було офіційно зареєстровано 212 тис. внутрішньо переміщених осіб.
Проєкт перебуває на стадії опрацювання, його остаточне затвердження очікується 17 червня 2026 року.
Загалом у 2025 році ЄБРР надав Україні 2,9 млрд євро фінансування.
Нагадаємо, раніше Харків підписав угоду з ЄБРР на суму 35 млн доларів, що складається з 25 млн євро кредитних ресурсів та 10 млн євро безповоротного гранту.