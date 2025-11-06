Единый налог для ФЛП: где предприниматели больше всего пополняют местные бюджеты

44,18 млрд грн единого налога уплатили ФЛП в местные бюджеты за 9 месяцев 2025 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году и в 1,8 раза больше, чем до начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что в настоящее время ФЛП уплатили 76% от запланированной суммы единого налога на год.

Наибольшие поступления зафиксированы в первом квартале – 15,77 млрд грн. Во втором квартале ФЛПы уплатили 13,69 млрд грн, а в третьем - 14,71 млрд грн.

Аналитики отмечают, что, несмотря на рост уплат, количество ФЛП практически не изменилось — лишь +0,75% по сравнению с 2024 годом.

Где предприниматели больше всего пополняют местные бюджеты

По данным "Опендатабота", Киев традиционно остается главным плательщиком: столичные предприниматели перечислили 9,75 млрд грн (22% всех уплат).

На втором месте – Львовщина с 3,99 млрд грн (9%), а замыкает тройку Днепропетровщина – 3,87 млрд грн (8,8%).

Наибольший годовой прирост уплаты единого налога зафиксирован в Черновицкой области – +15%, а также в Ровенской, Кировоградской и Полтавской – по +13%.

Аналитики подчеркивают, что поскольку единый налог поступает в местные бюджеты, его роль в финансировании общин значительна. Наибольшая часть единого налога в структуре доходов местных бюджетов наблюдается в Киеве (12%), Львовской (9,7%) и Киевской (9,4%) областях.

Заметим, за девять месяцев 2025 года в местные бюджеты поступило почти 55,9 млрд. грн . единого налога. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это на 5,7 млрд грн больше, или на 11,4%.