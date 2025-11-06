Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

--0,01

EUR

48,34

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,08

42,00

EUR

48,68

48,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Єдиний податок для ФОП: де підприємці найбільше поповнюють місцеві бюджети

податки
На 10% більше єдиного податку сплатили ФОПи цьогоріч / Shutterstock

44,18 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи до місцевих бюджетів за 9 місяців  2025 року. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік та у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що наразі ФОПи сплатили 76% від запланованої суми єдиного податку на рік. 

Найбільші надходження зафіксовано у першому кварталі — 15,77 млрд грн. У другому кварталі ФОПи сплатили 13,69 млрд грн, а у третьому — 14,71 млрд грн.

Фото 2 — Єдиний податок для ФОП: де підприємці найбільше поповнюють місцеві бюджети

Аналітики зауважують, що попри зростання сплат, кількість ФОПів практично не змінилася — лише +0,75% у порівнянні з 2024 роком. 

Де підприємці найбільше поповнюють місцеві бюджети

За даними "Опендатабот", Київ традиційно залишається головним платником: столичні підприємці перерахували 9,75 млрд грн (22% усіх сплат).

На другому місці — Львівщина із 3,99 млрд грн (9%), а замикає трійку Дніпропетровщина — 3,87 млрд грн (8,8%).

Фото 3 — Єдиний податок для ФОП: де підприємці найбільше поповнюють місцеві бюджети

Найбільший річний приріст сплати єдиного податку зафіксовано у Чернівецькій області — +15%, а також у Рівненській, Кіровоградській і Полтавській — по +13%.

Аналітики підкреслюють, що оскільки єдиний податок надходить до місцевих бюджетів, його роль у фінансуванні громад є значною. Найбільша частка єдиного податку у структурі доходів місцевих бюджетів спостерігається у Києві (12%), Львівській (9,7%) та Київській (9,4%) областях.

Зауважимо, за дев’ять  місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 5,7 млрд грн більше, або на 11,4%.

Автор:
Світлана Манько