Єдиний податок для ФОП: де підприємці найбільше поповнюють місцеві бюджети

44,18 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи до місцевих бюджетів за 9 місяців 2025 року. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік та у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що наразі ФОПи сплатили 76% від запланованої суми єдиного податку на рік.

Найбільші надходження зафіксовано у першому кварталі — 15,77 млрд грн. У другому кварталі ФОПи сплатили 13,69 млрд грн, а у третьому — 14,71 млрд грн.

Аналітики зауважують, що попри зростання сплат, кількість ФОПів практично не змінилася — лише +0,75% у порівнянні з 2024 роком.

Де підприємці найбільше поповнюють місцеві бюджети

За даними "Опендатабот", Київ традиційно залишається головним платником: столичні підприємці перерахували 9,75 млрд грн (22% усіх сплат).

На другому місці — Львівщина із 3,99 млрд грн (9%), а замикає трійку Дніпропетровщина — 3,87 млрд грн (8,8%).

Найбільший річний приріст сплати єдиного податку зафіксовано у Чернівецькій області — +15%, а також у Рівненській, Кіровоградській і Полтавській — по +13%.

Аналітики підкреслюють, що оскільки єдиний податок надходить до місцевих бюджетів, його роль у фінансуванні громад є значною. Найбільша частка єдиного податку у структурі доходів місцевих бюджетів спостерігається у Києві (12%), Львівській (9,7%) та Київській (9,4%) областях.

Зауважимо, за дев’ять місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 5,7 млрд грн більше, або на 11,4%.