ЭКА поддержала несырьевой экспорт на 5,2 млрд грн в январе

В январе 2026 года экспортно-кредитное агентство Украины поддержало несырьевой экспорт на общую сумму 5,2 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

По данным агентства, каждая гривна его ответственности обеспечила 33,5 грн будущей экспортной выручки, что свидетельствует о высоком мультипликативном эффекте государственных инструментов страхования и гарантирования.

Наибольший объем поддержки получили предприятия Хмельницкой, Черниговской и Запорожской областей. Речь идет прежде всего о производителях мебели, металлических дверей и окон, а также бумаги и картона - продукции с добавленной стоимостью.

В этом году ЭКА также расширила возможности подачи заявлений в рамках Государственной программы частичной компенсации стоимости имущества предприятий, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии России, а также частичной компенсации страховых премий по договорам страхования от военных рисков.

По итогам 2025 года ЭКА поддержало отечественных производителей на сумму 10,43 млрд грн. Это в 1,4 раза больше, чем в 2024 году (7,53 млрд. грн.).

Автор:
Татьяна Гойденко