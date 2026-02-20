ЭКА поддержала несырьевой экспорт на 5,2 млрд грн в январе

В январе 2026 года экспортно-кредитное агентство Украины поддержало несырьевой экспорт на общую сумму 5,2 млрд грн.

По данным агентства, каждая гривна его ответственности обеспечила 33,5 грн будущей экспортной выручки, что свидетельствует о высоком мультипликативном эффекте государственных инструментов страхования и гарантирования.

Наибольший объем поддержки получили предприятия Хмельницкой, Черниговской и Запорожской областей. Речь идет прежде всего о производителях мебели, металлических дверей и окон, а также бумаги и картона - продукции с добавленной стоимостью.

В этом году ЭКА также расширила возможности подачи заявлений в рамках Государственной программы частичной компенсации стоимости имущества предприятий, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии России, а также частичной компенсации страховых премий по договорам страхования от военных рисков.

По итогам 2025 года ЭКА поддержало отечественных производителей на сумму 10,43 млрд грн. Это в 1,4 раза больше, чем в 2024 году (7,53 млрд. грн.).