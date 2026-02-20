Запланована подія 2

ЕКА підтримало несировинний експорт на 5,2 млрд грн у січні

гривні
ЕКА підтримало несировинний експорт на 5,2 млрд грн у січні / Shutterstock

У січні 2026 року Експортно-кредитне агентство України підтримало несировинний експорт на загальну суму 5,2 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

За даними агентства, кожна гривня його відповідальності забезпечила 33,5 грн майбутньої експортної виручки, що свідчить про високий мультиплікативний ефект державних інструментів страхування та гарантування.

Найбільший обсяг підтримки отримали підприємства з Хмельницької, Чернігівської та Запорізької областей. Йдеться передусім про виробників меблів, металевих дверей і вікон, а також паперу та картону — продукції з доданою вартістю.

Цього року ЕКА також розширило можливості подання заяв у межах Державної програми часткової компенсації вартості майна підприємств, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

Загалом, за підсумками 2025 року ЕКА підтримало вітчизняних виробників на суму 10,43 млрд грн. Це в 1,4 раза більше, ніж у 2024 році (7,53 млрд грн).

Автор:
Тетяна Гойденко