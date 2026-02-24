- Категория
Экономические последствия войны: потери выручки украинских предприятий составят $1,7 трлн до конца года
из-за войны до конца 2026 года косвенные потери экономики Украины в виде утраченной выручки составят $1,7 трлн, а потери добавленной стоимости — $0,6 трлн. Сумма утраченной добавленной стоимости уже более чем в три раза превышает объем довоенного ВВП за 2021 год.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные KSE Institute
Предварительная оценка, обнародованная в июле 2024 года, составила $1,16 трлн. потерь выручки и $385,7 млрд. потерь добавленной стоимости.
Как объяснили в KSE, рост связан с обновлением методологии, использованием новых данных на уровне компаний и секторов, а также расширением периода анализа – теперь он охватывает потери до конца 2026 года.
Отраслевое распределение потерь
Наиболее существенное снижение доходов ожидается в следующих секторах:
- торговля - $696,3 млрд;
- промышленность, строительство и услуги - $645,6 млрд;
- сельское хозяйство - $81,9 млрд;
- энергетика - $75,3 млрд;
- транспортная инфраструктура - $60,2 млрд.
Дополнительные расходы
Война повлекла необходимость значительных незапланированных расходов. Основными статьями расходов являются:
- жилищный сектор - $26,8 млрд (расходы домохозяйств на аренду жилья);
- разминирование территорий - $24,6 млрд;
- экология и логистика - $13 млрд на демонтаж объектов и вывоз отходов;
- социальная поддержка – рост государственных расходов до $7,5 млрд.
Ущерб в других отраслях
Оценка потерь также охватывает и другие сферы:
- IT-сектор и цифровая инфраструктура - $23,7 млрд;
- образование - $17,7 млрд;
- здравоохранение - $15,5 млрд;
- жилищно-коммунальное хозяйство - $10,5 млрд;
- культура, спорт и туризм - $10,2 млрд;
- финансовый сектор — $3,3 млрд .
Напомним, энергетический сектор У страны нуждается в $90,6 млрд на восстановление и модернизацию в течение следующих десяти лет. Потребность выросла на 34%.