Экономические последствия войны: потери выручки украинских предприятий составят $1,7 трлн до конца года

из-за войны до конца 2026 года косвенные потери экономики Украины в виде утраченной выручки составят $1,7 трлн, а потери добавленной стоимости — $0,6 трлн. Сумма утраченной добавленной стоимости уже более чем в три раза превышает объем довоенного ВВП за 2021 год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные KSE Institute

Предварительная оценка, обнародованная в июле 2024 года, составила $1,16 трлн. потерь выручки и $385,7 млрд. потерь добавленной стоимости.

Как объяснили в KSE, рост связан с обновлением методологии, использованием новых данных на уровне компаний и секторов, а также расширением периода анализа – теперь он охватывает потери до конца 2026 года.

Отраслевое распределение потерь

Наиболее существенное снижение доходов ожидается в следующих секторах:

торговля - $696,3 млрд;

промышленность, строительство и услуги - $645,6 млрд;

сельское хозяйство - $81,9 млрд;

энергетика - $75,3 млрд;

транспортная инфраструктура - $60,2 млрд.

Дополнительные расходы

Война повлекла необходимость значительных незапланированных расходов. Основными статьями расходов являются:

жилищный сектор - $26,8 млрд (расходы домохозяйств на аренду жилья);

разминирование территорий - $24,6 млрд;

экология и логистика - $13 млрд на демонтаж объектов и вывоз отходов;

социальная поддержка – рост государственных расходов до $7,5 млрд.

Ущерб в других отраслях

Оценка потерь также охватывает и другие сферы:

IT-сектор и цифровая инфраструктура - $23,7 млрд;

образование - $17,7 млрд;

здравоохранение - $15,5 млрд;

жилищно-коммунальное хозяйство - $10,5 млрд;

культура, спорт и туризм - $10,2 млрд;

финансовый сектор — $3,3 млрд .

Напомним, энергетический сектор У страны нуждается в $90,6 млрд на восстановление и модернизацию в течение следующих десяти лет. Потребность выросла на 34%.