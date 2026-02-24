Запланована подія 2

Экономические последствия войны: потери выручки украинских предприятий составят $1,7 трлн до конца года

гривны, доллары
К концу 2026 года экономические потери Украины возрастут еще больше. / Хвиля

из-за войны до конца 2026 года косвенные потери экономики Украины в виде утраченной выручки составят $1,7 трлн, а потери добавленной стоимости — $0,6 трлн. Сумма утраченной добавленной стоимости уже более чем в три раза превышает объем довоенного ВВП за 2021 год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные KSE Institute

Предварительная оценка, обнародованная в июле 2024 года, составила $1,16 трлн. потерь выручки и $385,7 млрд. потерь добавленной стоимости.

Как объяснили в KSE, рост связан с обновлением методологии, использованием новых данных на уровне компаний и секторов, а также расширением периода анализа – теперь он охватывает потери до конца 2026 года.

Отраслевое распределение потерь

Наиболее существенное снижение доходов ожидается в следующих секторах:

  • торговля - $696,3 млрд;
  • промышленность, строительство и услуги - $645,6 млрд;
  • сельское хозяйство - $81,9 млрд;
  • энергетика - $75,3 млрд;
  • транспортная инфраструктура - $60,2 млрд.

Дополнительные расходы

Война повлекла необходимость значительных незапланированных расходов. Основными статьями расходов являются:

  • жилищный сектор - $26,8 млрд (расходы домохозяйств на аренду жилья);
  • разминирование территорий - $24,6 млрд;
  • экология и логистика - $13 млрд на демонтаж объектов и вывоз отходов;
  • социальная поддержка – рост государственных расходов до $7,5 млрд.

Ущерб в других отраслях

Оценка потерь также охватывает и другие сферы:

  • IT-сектор и цифровая инфраструктура - $23,7 млрд;
  • образование - $17,7 млрд;
  • здравоохранение - $15,5 млрд;
  • жилищно-коммунальное хозяйство - $10,5 млрд;
  • культура, спорт и туризм - $10,2 млрд;
  • финансовый сектор — $3,3 млрд .

Напомним, энергетический сектор У страны нуждается в $90,6 млрд на восстановление и модернизацию в течение следующих десяти лет. Потребность выросла на 34%.

Автор:
Татьяна Ковальчук