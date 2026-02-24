- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Економічні наслідки війни: втрати виторгу українських підприємств сягнуть $1,7 трлн до кінця року
Через війну до кінця 2026 року непрямі втрати економіки України у вигляді втраченого виторгу складуть $1,7 трлн, а втрати доданої вартості — $0,6 трлн. Сума втраченої доданої вартості вже більш ніж утричі перевищує обсяг довоєнного ВВП за 2021 рік.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані KSE Institute
Попередня оцінка, оприлюднена у липні 2024 року, становила $1,16 трлн втрат виторгу та $385,7 млрд втрат доданої вартості.
Як пояснили в KSE, зростання пов’язане з оновленням методології, використанням нових даних на рівні компаній і секторів, а також розширенням періоду аналізу — тепер він охоплює втрати до кінця 2026 року.
Галузевий розподіл втрат
Найбільш суттєве зниження доходів очікуються в таких секторах:
- торгівля — $696,3 млрд;
- промисловість, будівництво та послуги — $645,6 млрд;
- сільське господарство — $81,9 млрд;
- енергетика — $75,3 млрд;
- транспортна інфраструктура — $60,2 млрд.
Додаткові витрати
Війна спричинила необхідність значних незапланованих видатків. Основними статтями витрат є:
- житловий сектор — $26,8 млрд (витрати домогосподарств на оренду житла);
- розмінування територій — $24,6 млрд;
- екологія та логістика — $13 млрд на демонтаж об’єктів та вивезення відходів;
- соціальна підтримка — зростання державних видатків до $7,5 млрд.
Збитки в інших галузях
Оцінка втрат також охоплює й інші сфери:
- IT-сектор та цифрова інфраструктура — $23,7 млрд;
- освіта — $17,7 млрд;
- охорона здоров’я — $15,5 млрд;
- житлово-комунальне господарство — $10,5 млрд;
- культура, спорт і туризм — $10,2 млрд;
- фінансовий сектор — $3,3 млрд.
Нагадаємо, енергетичний сектор України потребує $90,6 млрд на відновлення та модернізацію протягом наступних десяти років. Потреба зросла на 34%.