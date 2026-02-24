Запланована подія 2

Економічні наслідки війни: втрати виторгу українських підприємств сягнуть $1,7 трлн до кінця року

До кінця 2026 року економічні втрати України зростуть ще більше. / Хвиля

Через війну до кінця 2026 року непрямі втрати економіки України у вигляді втраченого виторгу складуть $1,7 трлн, а втрати доданої вартості — $0,6 трлн. Сума втраченої доданої вартості вже більш ніж утричі перевищує обсяг довоєнного ВВП за 2021 рік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані KSE Institute

Попередня оцінка, оприлюднена у липні 2024 року, становила $1,16 трлн втрат виторгу та $385,7 млрд втрат доданої вартості.

Як пояснили в KSE, зростання пов’язане з оновленням методології, використанням нових даних на рівні компаній і секторів, а також розширенням періоду аналізу — тепер він охоплює втрати до кінця 2026 року.

Галузевий розподіл втрат

Найбільш суттєве зниження доходів очікуються в таких секторах:

  • торгівля — $696,3 млрд; 
  • промисловість, будівництво та послуги — $645,6 млрд; 
  • сільське господарство — $81,9 млрд; 
  • енергетика — $75,3 млрд; 
  • транспортна інфраструктура — $60,2 млрд.

Додаткові витрати

Війна спричинила необхідність значних незапланованих видатків. Основними статтями витрат є:

  • житловий сектор — $26,8 млрд (витрати домогосподарств на оренду житла); 
  • розмінування територій — $24,6 млрд; 
  • екологія та логістика — $13 млрд на демонтаж об’єктів та вивезення відходів; 
  • соціальна підтримка — зростання державних видатків до $7,5 млрд.

Збитки в інших галузях

Оцінка втрат також охоплює й інші сфери:

  • IT-сектор та цифрова інфраструктура — $23,7 млрд; 
  • освіта — $17,7 млрд; 
  • охорона здоров’я — $15,5 млрд; 
  • житлово-комунальне господарство — $10,5 млрд; 
  • культура, спорт і туризм — $10,2 млрд; 
  • фінансовий сектор — $3,3 млрд.

Нагадаємо, енергетичний сектор України потребує $90,6 млрд на відновлення та модернізацію протягом наступних десяти років. Потреба зросла на 34%.

Автор:
Тетяна Ковальчук