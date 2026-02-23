Україні потрібно 588 мільярдів доларів для відновлення після війни

Україні необхідно майже 588 мільярдів доларів для відновлення після руйнувань, спричинених чотирирічним вторгненням Росії, Ця сума майже втричі перевищує річний обсяг економіки країни у 2025 році і на 12% більша за оцінку минулого року.

Як інформує Delo.ua, про це пише Kyiv Post.

Звіт був підготовлений на основі аналізу стану на 31 грудня 2025 року. Відтоді Росія завдала нових руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі України, що залишило мільйони людей без електроенергії та опалення. Кожен сьомий будинок в країні було пошкоджено або зруйновано.

Найбільше фінансування на відновлення потребують транспортний сектор (приблизно 96 мільярдів доларів), енергетика та житловий фонд (по 90 мільярдів доларів кожен). Також на розчищення завалів і розмінування необхідно 28 мільярдів доларів.

Найбільш постраждалі регіони — прифронтові Донецька та Харківська області, а Києву знадобиться понад 15 мільярдів доларів для відновлення.

Зазначається, що західні партнери України з моменту вторгнення виділили понад 400 мільярдів доларів на фінансову, військову та гуманітарну підтримку. Запланований кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро (106 мільярдів доларів США) буде здебільшого спрямований на покриття військових витрат, а решта коштів підтримає загальний бюджет України.

Зауважимо, минулого року тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені російські активи мають стати одним з ключових джерел фінансування відбудови нашої країни.