Украине нужно 588 миллиардов долларов для восстановления после войны

Украине необходимо почти 588 миллиардов долларов для восстановления после разрушений, вызванных четырехлетним вторжением России. Эта сумма почти втрое превышает годовой объем экономики страны в 2025 году и на 12% больше оценки прошлого года.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Kyiv Post.

Отчет был подготовлен на основе анализа положения на 31 декабря 2025 года. С тех пор Россия нанесла новые разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Украины, что оставило миллионы людей без электроэнергии и отопления. Каждый седьмой дом в стране был поврежден или разрушен.

Наибольшее финансирование на восстановление нуждается в транспортном секторе (приблизительно 96 миллиардов долларов), энергетике и жилом фонде (по 90 миллиардов долларов каждый). Также на расчистку завалов и разминирование необходимо 28 миллиардов долларов.

Наиболее пострадавшие регионы — прифронтовые Донецкая и Харьковская области, а Киеву понадобится более 15 миллиардов долларов для восстановления.

Отмечается, что западные партнеры Украины с момента вторжения выделили более 400 млрд долларов на финансовую, военную и гуманитарную поддержку. Планируемый кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро (106 миллиардов долларов США) будет в основном направлен на покрытие военных расходов, а остальные средства поддержат общий бюджет Украины.

Заметим, в прошлом году премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные российские активы должны стать одним из ключевых источников финансирования восстановления нашей страны.

Автор:
Татьяна Гойденко