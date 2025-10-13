Экономисты прогнозируют рост ВВП США в 2025 году, несмотря на инфляцию и слабый рынок труда

Экономика США будет расти быстрее, чем ожидалось ранее, благодаря увеличению бизнес-инвестиций. В то же время, более слабый рост потребления, сокращение мировой торговли и новые импортные тарифы администрации Трампа создают риски для рынка труда и поддерживают более высокий уровень инфляции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuter со ссылкой на опрос Национальной ассоциации бизнес-экономики (NABE).

Инвестиции поддержат экономику США

Согласно опросу, рост инвестиций в бизнес, вероятно, компенсирует более слабый потребительский спрос и сокращение мировой торговли, что позволит экономике США удержаться вблизи своего среднесрочного тренда. В то же время ожидается более медленный рост занятости, более высокий уровень безработицы и более устойчивая инфляция, что может ухудшить экономические перспективы.

Опрос также показал, что новые импортные налоги, введенные администрацией Трампа, остаются серьезным препятствием для экономической активности. Более 60% из 40 опрошенных экономистов считают, что тарифы снизят темпы экономического роста США примерно на 0,5%, поскольку ожидается сокращение импорта и экспорта, а также рост потребительских цен. Ни один из экспертов не считает, что пошлины стимулируют экономический рост.

Последняя версия ежеквартального опроса NABE, опубликованная в понедельник во время ежегодной встречи ассоциации, подтвердила более пессимистические оценки экономических перспектив США. Эти опасения возникли еще в начале года, когда риски от тарифной политики и угроза более масштабной торговой войны достигли пика.

Медианный прогноз предполагает, что экономика США вырастет на 1,8% в 2025 году, что соответствует потенциальному уровню роста и превышает 1,3% прогнозируемые в июньском опросе.

Инфляция, измеренная индексом цен на личные потребительские расходы (PCE) Федеральной резервной системы, к концу 2025 года ожидается на уровне 3%, несколько ниже предыдущих 3,1%. В то же время прогноз на 2026 год предусматривает замедление инфляции лишь до 2,5%, что медленнее ранее ожидаемых 2,3%, и свидетельствует о более продолжительном возвращении к целевому показателю ФРС в 2%.

Уровень безработицы в США, по прогнозам, будет расти до 4,5% в 2026 году, что меньше ожидаемых ранее 4,7%. Экономисты прогнозируют, что ФРС в этом году снизит ставку всего один раз, медленнее, чем ожидали инвесторы.

Несмотря на устойчивый рост ВВП, создание новых рабочих мест остается слабым – в среднем 29 тыс. в месяц до конца года. В то же время, бизнес-инвестиции, особенно в сфере искусственного интеллекта, вырастут на 3,8% в 2025 году.

Жилищный сектор остается слабым – инвестиции в строительство сократятся на 1,6%, а в следующем году вырастут менее чем на 1%.

Напомним, Дональд Трамп объявил, что с 1 ноября все импортируемые в США средние и большегрузные автомобили попадут под 25-процентный тариф. Это решение – очередной шаг в его стратегии защиты американской промышленности и ограничение конкуренции со стороны иностранных производителей.