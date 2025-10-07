Трамп вводить 25% тариф на імпорт вантажівок з 1 листопада

Президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 листопада всі імпортовані до США середні та великовантажні автомобілі потраплять під 25-відсотковий тариф. Це рішення — черговий крок у його стратегії захисту американської промисловості та обмеження конкуренції з боку іноземних виробників.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Про мита на імпортні вантажівки

Минулого місяця президент Дональд Трамп оголосив, що імпорт важких вантажівок у США підпадатиме під нові тарифи з міркувань національної безпеки. За його словами, це рішення має захистити американських виробників від "недобросовісної зовнішньої конкуренції" та сприяти компаніям на кшталт Peterbilt, Kenworth (Paccar) і Daimler Truck.

Згідно з торговельними угодами зі Японією та Європейським Союзом, США раніше погодилися на 15% тарифи на легкі транспортні засоби, однак наразі неясно, чи застосовуватиметься ця ставка до більших транспортних засобів. Водночас адміністрація дозволила виробникам враховувати вартість американських компонентів при сплаті тарифів на легкі транспортні засоби, зібрані в Канаді та Мексиці.

До категорії великих транспортних засобів належать вантажівки доставки, сміттєвози, комунальні вантажівки, громадський транспорт, шкільні та маршрутні автобуси, тягачі з причепом, напівпричепи та інші професійні вантажівки.

Торговельна палата США закликала Міністерство торгівлі утриматися від нових тарифів, наголошуючи, що основними джерелами імпорту є Мексика, Канада, Японія, Німеччина та Фінляндія — союзники або близькі партнери США, які не становлять загрози національній безпеці.

У Мексиці розташовано 14 виробників і збиральних підприємств автобусів, вантажівок та тракторів, а також два виробники двигунів. Країна виступила проти нових тарифів, відзначивши, що вантажівки, які експортуються до США, містять у середньому 50% компонентів американського виробництва, включно з дизельними двигунами. Минулого року імпорт запчастин для важких транспортних засобів із Мексики склав близько 128 мільярдів доларів, що становить приблизно 28% від загального обсягу імпорту США.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, США запровадили загальне мито у 10% на низку імпортних товарів, яке поширюється і на Україну. Водночас для нашої країни не передбачено підвищених ставок, як, наприклад, для Молдови (31%) чи ЄС (20%).

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, у 2024 році експорт України до США склав $874 млн (зокрема $363 млн — чавун, $112 млн — труби), тоді як імпорт із США — $3,4 млрд. Вона підкреслила, що Україна залишається надійним торговим партнером і вже працює над кращими умовами, аби нові мита не вдарили по малих виробниках.