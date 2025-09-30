Трамп запровадив нові мита на деревину та меблі

Президент США Дональд Трамп у понеділок підписав указ про нові тарифи на імпорт деревини та різні дерев’яні вироби, включаючи кухонні шафи та м'які меблі. Мита набирають чинності з 14 жовтня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Сполучені Штати почнуть стягувати 10% тариф на імпортну деревину, яка використовуються в широкому спектрі будівельних матеріалів. Трамп також оголосив про 25% тариф на кухонні шафи, туалетні столики та м’які дерев’яні меблі.

Тарифи набудуть чинності 14 жовтня, а з 1 січня Трамп підвищить мита на шафи до 50%, а на м'які меблі до 30%.

На думку Трампа, тарифи на деревину необхідні для підтримки місцевої промисловості США та створення нових робочих місць. На його переконання, у Сполучених Штатах достатньо дерев для задоволення власних потреб у деревині.

Таке рішення потенційно може призвести до збільшення витрат на будівництво житла та меблювання, ціни на які різко зросли в останні місяці.

Як зауважує видання, пиломатеріали є критично важливим інгредієнтом у американській будівельній галузі, і Сполучені Штати щорічно закуповують близько 30% хвойних порід деревини з Канади. Імпорт пиломатеріалів з Канади вже підлягає компенсаційним та антидемпінговим митам у розмірі 14,5%.

Нагадаємо, Трамп оголосив про новий пакет тарифів, які мають набути чинності з 1 жовтня. Ці заходи, спрямовані на захист американської обробної промисловості та національної безпеки, є продовженням послідовної серії торговельних обмежень Сполучених Штатів. Нові мита торкнуться ліків, меблів та вантажних автомобілів.