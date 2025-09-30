Запланована подія 2

Трамп ввел новые пошлины на древесину и мебель

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о новых тарифах на импорт древесины и различных деревянных изделий, включая кухонные шкафы и мягкую мебель. Пошлины вступают в силу с 14 октября.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNN .

Отмечается, что Соединенные Штаты начнут взимать 10% тариф на импортную древесину, используемую в широком спектре строительных материалов. Трамп также объявил о 25% тарифе на кухонные шкафы, туалетные столики и мягкую деревянную мебель.

Тарифы вступят в силу 14 октября, а с 1 января Трамп повысит пошлины на шкафы до 50%, а на мягкую мебель до 30%.

По мнению Трампа, тарифы на древесину необходимы для поддержки местной промышленности США и создания новых рабочих мест. По его убеждению, в Соединенных Штатах достаточно деревьев для удовлетворения своих потребностей в древесине.

Такое решение потенциально может привести к увеличению затрат на строительство жилья и меблировки, цены на которые резко выросли в последние месяцы.

Как отмечает издание, пиломатериалы являются критически важным ингредиентом в американской строительной отрасли, и Соединенные Штаты ежегодно закупают около 30% хвойных пород древесины из Канады. Импорт пиломатериалов из Канады уже подлежит компенсационным и антидемпинговым пошлинам в размере 14,5%.

Напомним, Трамп объявил о новом пакете тарифов, которые должны вступить в силу с 1 октября. Эти меры, направленные на защиту американской обрабатывающей промышленности и национальной безопасности, являются продолжением серии торговых ограничений Соединенных Штатов. Новые пошлины коснутся лекарств, мебели и грузовых автомобилей.

Автор:
Светлана Манько