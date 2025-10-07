Трамп вводит 25% тариф на импорт грузовиков с 1 ноября

Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 ноября все импортируемые в США средние и большегрузные автомобили попадут под 25-процентный тариф. Это решение – очередной шаг в его стратегии защиты американской промышленности и ограничение конкуренции со стороны иностранных производителей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

О пошлинах на импортные грузовики

В прошлом месяце президент Дональд Трамп объявил, что импорт тяжелых грузовиков в США будет подпадать под новые тарифы по соображениям национальной безопасности. По его словам, это решение должно защитить американских производителей от "недобросовестной внешней конкуренции" и содействовать компаниям типа Peterbilt, Kenworth (Paccar) и Daimler Truck.

Согласно торговым соглашениям с Японией и Европейским Союзом, США ранее согласились на 15% тарифы на легкие транспортные средства, однако пока неясно, будет ли эта ставка применяться к более крупным транспортным средствам. В то же время, администрация позволила производителям учитывать стоимость американских компонентов при оплате тарифов на легкие транспортные средства, собранные в Канаде и Мексике.

В категорию крупных транспортных средств относятся грузовики доставки, мусоровозы, коммунальные грузовики, общественный транспорт, школьные и маршрутные автобусы, тягачи с прицепом, полуприцепы и другие профессиональные грузовики.

Торговая палата США призвала Министерство торговли воздержаться от новых тарифов, отмечая, что основными источниками импорта являются Мексика, Канада, Япония, Германия и Финляндия — союзники или близкие партнеры США, не представляющие угрозы национальной безопасности.

В Мексике расположены 14 производителей и уборочных предприятий автобусов, грузовиков и тракторов, а также два производителя двигателей. Страна выступила против новых тарифов, отметив, что экспортируемые в США грузовики содержат в среднем 50% компонентов американского производства, включая дизельные двигатели. В прошлом году импорт запчастей для тяжелых транспортных средств из Мексики составил около 128 миллиардов долларов, что составляет около 28% от общего объема импорта США.

Тарифы Трампа

Напомним, США ввели общую пошлину в 10% на ряд импортных товаров, который распространяется и на Украину. В то же время, для нашей страны не предусмотрены повышенные ставки, как, например, для Молдовы (31%) или ЕС (20%).

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в 2024 году экспорт Украины в США составил $874 млн (в том числе $363 млн — чугун, $112 млн — трубы), тогда как импорт из США — $3,4 млрд. Она подчеркнула, что Украина остается надежным торговым партнером и уже работает над лучшими условиями.