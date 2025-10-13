Економісти прогнозують зростання ВВП США у 2025 році попри інфляцію та слабкий ринок праці

Економісти прогнозують, що економіка США зростатиме трохи швидше, ніж очікувалося раніше, завдяки збільшенню бізнес-інвестицій. Водночас слабше зростання споживання, скорочення світової торгівлі та нові імпортні тарифи адміністрації Трампа створюють ризики для ринку праці та підтримують вищий рівень інфляції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuter з посиланням на опитування Національної асоціації бізнес-економіки (NABE).

Інвестиції підтримають економіку США

Згідно з опитуванням, зростання інвестицій у бізнес, ймовірно, компенсує слабший споживчий попит та скорочення світової торгівлі, що дозволить економіці США утриматися поблизу свого середньострокового тренду. Водночас очікується повільніше зростання зайнятості, вищий рівень безробіття та більш стійка інфляція, що може погіршити економічні перспективи.

Опитування також показало, що нові імпортні податки, запроваджені адміністрацією Трампа, залишаються серйозною перешкодою для економічної активності. Понад 60% з 40 опитаних економістів вважають, що тарифи знизять темпи економічного зростання США приблизно на 0,5 %, оскільки очікується скорочення імпорту та експорту, а також зростання споживчих цін. Жоден з експертів не вважає, що мита стимулюють економічне зростання.

Остання версія щоквартального опитування NABE, оприлюднена в понеділок під час щорічної зустрічі асоціації, підтвердила більш песимістичні оцінки економічних перспектив США. Ці побоювання виникли ще на початку року, коли ризики від тарифної політики та загроза масштабнішої торговельної війни досягли піку.

Медіанний прогноз передбачає, що економіка США зросте на 1,8% у 2025 році, що відповідає потенційному рівню зростання та перевищує 1,3%, прогнозовані в червневому опитуванні.

Інфляція, виміряна індексом цін на особисті споживчі витрати (PCE) Федеральної резервної системи, до кінця 2025 року очікується на рівні 3%, дещо нижче за попередні 3,1 %. Водночас прогноз на 2026 рік передбачає сповільнення інфляції лише до 2,5 %, що повільніше за раніше очікувані 2,3%, і свідчить про більш тривале повернення до цільового показника ФРС у 2 %.

Рівень безробіття у США, за прогнозами, зростатиме до 4,5 % у 2026 році, що менше від очікуваних раніше 4,7 %. Економісти прогнозують, що ФРС цього року знизить ставку лише один раз, повільніше, ніж очікували інвестори.

Попри стійке зростання ВВП, створення нових робочих місць залишається слабким — у середньому 29 тис. на місяць до кінця року. Водночас бізнес-інвестиції, особливо у сфері штучного інтелекту, зростуть на 3,8% у 2025 році.

Житловий сектор залишається слабким — інвестиції в будівництво скоротяться на 1,6%, а наступного року зростуть менш ніж на 1%.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив, що з 1 листопада всі імпортовані до США середні та великовантажні автомобілі потраплять під 25-відсотковий тариф. Це рішення — черговий крок у його стратегії захисту американської промисловості та обмеження конкуренції з боку іноземних виробників