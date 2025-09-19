Дело о 108 миллионах: задержанному бывшему топналоговику объявили еще одно подозрение

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему должностному лицу Государственной фискальной службы (ГФС). Его действия привели к взысканию из государственного бюджета 108 млн гривен пени за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость (НДС) предприятию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый, будучи на руководящей должности в Центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС, дал указание вернуть выводы о возмещении НДС одному из частных предприятий. Основанием для этого якобы должна стать дополнительная проверка, которая так и не была проведена.

Следствием таких действий стало несвоевременное возмещение НДС по налоговым декларациям за февраль, март и апрель 2015 года. После этого предприятие обратилось в суд и взыскало пеню за период с мая 2015 по март 2021 года на сумму почти 108 млн гривен.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины как злоупотребление служебным положением. Досудебное расследование ведут следователи ГУ Нацполиции в Киеве при сопровождении ГУ СБУ.

Предварительное дело

Имя чиновника не называется, но ранее ему уже было поставлено в известность о подозрении в организации работы конвертационного центра, из-за которого предприятия уклонялись от уплаты налогов на сумму свыше 1,5 млрд гривен.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что задержанный – экс-замглавы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.

6 сентября 2025 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен, которая так и не была внесена.