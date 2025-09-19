Запланована подія 2

Справа про 108 мільйонів: затриманому колишньому топподатківцю оголосили ще одну підозру

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому посадовцю Державної фіскальної служби (ДФС). Його дії призвели до стягнення з державного бюджету 108 млн гривень пені за несвоєчасне повернення податку на додану вартість (ПДВ) підприємству.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на керівній посаді в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, дав вказівку повернути висновки про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств. Підставою для цього нібито мала стати додаткова перевірка, яка так і не була проведена.

Наслідком таких дій стало невчасне відшкодування ПДВ за податковими деклараціями за лютий, березень і квітень 2015 року. Після цього підприємство звернулось до суду і стягнуло пеню за період з травня 2015 по березень 2021 року на суму майже 108 млн гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України як зловживання службовим становищем. Досудове розслідування ведуть слідчі ГУ Нацполіції у Києві за супроводу ГУ СБУ.

Попередня справа

Ім’я чиновника не називається, але раніше йому вже було повідомлено про підозру в організації роботи конвертаційного центру, через який підприємства ухилялися від сплати податків на суму понад 1,5 млрд гривень.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що затриманий – ексзаступник голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов.

6 вересня 2025 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень, яку так і не було внесено.

Автор:
Тетяна Ковальчук