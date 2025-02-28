Экс-нардеп Нестеренко заочно арестован: детали дела

Высший антикоррупционный суд 28 февраля заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату VIII созыва, подозреваемому в незаконном получении компенсаций за жилье. Соответствующее решение принято по ходатайству детективов НАБУ и прокуроров САП.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным следствия, в 2014–2018 годах подозреваемый получал государственные компенсации за аренду жилья и проживания в гостинице, хотя с 2007 года имел собственную квартиру в Киеве, что автоматически лишало его прав на такие компенсации.

Информацию об этой недвижимости он не сообщил в соответствующие подразделения Верховной Рады. Как следствие, государственному бюджету были нанесены убытки на сумму более 700 тыс. грн.

После задержания подозреваемого следователь судья решит вопрос о применении меры пресечения.

Известно, что с октября 2024 бывший депутат находится в международном розыске.

Имена фигуранта официально не называют, однако, по данным СМИ, речь идет о Вадиме Нестеренко – учредителе и председателе наблюдательного совета агрохолдинга Ristone Holdings.

В период с 2014 по 2019 год Нестеренко был депутатом Верховной Рады от фракции Блок Петра Порошенко, входил в комитет по аграрной политике и земельным отношениям. В 2021 году занимал 96 место в рейтинге Forbes Ukraine среди самых богатых украинцев.