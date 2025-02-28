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Екснардепа Нестеренка заочно заарештували: деталі справи

Екснардепа Нестеренка заочно заарештували: деталі справи
Вадим Нестеренко. Фото: facebook / ristoneholdings

Вищий антикорупційний суд 28 лютого заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату VIII скликання, підозрюваному у незаконному отриманні компенсацій за житло. Відповідне рішення ухвалене за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура

За даними слідства, у 2014–2018 роках підозрюваний отримував державні компенсації за оренду житла та проживання в готелі, хоча з 2007 року мав власну квартиру в Києві, що автоматично позбавляло його прав на такі компенсації.

Інформацію про цю нерухомість він не повідомив у відповідні підрозділи Верховної Ради. Як наслідок, державному бюджету було завдано збитки на суму понад 700 тис. грн.

Після затримання підозрюваного слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу.

Відомо, що з жовтня 2024 року колишній депутат перебуває у міжнародному розшуку.

Імені фігуранта офіційно не називають, проте, за даними ЗМІ, йдеться про Вадима Нестеренка – засновника та голову наглядової ради агрохолдингу Ristone Holdings.

У період з 2014 по 2019 рік Нестеренко був депутатом Верховної Ради від фракції Блок Петра Порошенка, входив до комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. У 2021 році посідав 96 місце у рейтингу Forbes Ukraine серед найбагатших українців.

Автор:
Тетяна Гойденко