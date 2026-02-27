Запланована подія 2

Экс-замминистра энергетики Николай Колесник возглавил направление генерации в группе "Нафтогаз"

Бывший заместитель министра энергетики Николай Колесник перешел на работу в группу "Нефтегаз". В новой должности он будет отвечать за направление генерации в команде Сергея Корецкого.

Как пишет Delo.ua, о новой должности сообщил Николай Колесник на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в Министерство энергетики Украины пришел в 2016 году на должность главного специалиста. По его словам, в ведомстве он "обрел бесценный опыт".

В новой компании Колесник будет заниматься практической реализацией стратегических энергетических проектов.

"Сегодня я начинаю следующий карьерный этап. Я завершаю свой путь длиной в 10 лет в Министерстве энергетики. Но остаюсь в сфере, которой я посвятил свою жизнь и которую считаю своей жизненной профессией", — отметил бывший чиновник.

Что известно о Николае Колеснике?

Николай Колесник имеет два высших образования. Трудовую деятельность начал в иностранных коммерческих предприятиях нефтегазового комплекса. В течение трех лет работал в Антимонопольном комитете Украины.

13 мая 2022 года Кабмин назначил Николая Колесника замминистра энергетики Германа Галущенко.

В августе 2022 года Минэнерго намеревалось назначить его новым руководителем "Оператора ГТС Украины". Однако эксперты видели в назначении конфликт интересов.

До этого Колесник был начальником главного управления обеспечения функционирования нефтегазовых рынков Минэнерго, еще раньше – и.о. генерального директора Директората нефтегазового комплекса и развития рынков нефти, газа и нефтепродуктов Министерства энергетики.

Автор:
Татьяна Ковальчук