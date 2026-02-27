Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ексзаступник міністра енергетики Микола Колісник очолив напрям генерації у групі "Нафтогаз"

Микола Колісник
Микола Колісник очолив напрям генерації "Нафтогазу" / Фото: facebook.com/nikolay.kolesnik

Колишній заступник міністра енергетики Микола Колісник перейшов на роботу до групи "Нафтогаз". На новій посаді він відповідатиме за напрям генерації в команді Сергія Корецького.

Як пише Delo.ua, про нову посаду повідомив Микола Колісник на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що до Міністерства енергетики України прийшов у 2016 році на посаду головного спеціаліста. За його словами у відомстві він "здобув безцінний досвід".

У новій компанії Колісник займатиметься практичною реалізацією стратегічних енергетичних проєктів.

"Сьогодні я розпочинаю наступний карʼєрний етап. Я завершую свій шлях довжиною в 10 років в Міністерстві енергетики. Але залишаюсь в сфері, якій я присвятив своє життя і яку я вважаю своєю життєвою професією", — зазначив колишній чиновник.

Що відомо про Миколу Колісника?

Микола Колісник має дві вищі освіти. Трудову діяльність розпочав в іноземних комерційних підприємствах нафтогазового комплексу. Протягом трьох років працював в Антимонопольному комітеті України.

13 травня 2022 року Кабмін призначив Миколу Колісника заступником міністра енергетики Германа Галущенко.

У серпні 2022 року Міненерго мало намір призначити його новим керівником "Оператора ГТС України". Однак експерти вбачали у такому призначенні конфлікт інтересів.

До цього Колісник був начальником головного управління забезпечення функціонування нафтогазових ринків Міненерго, ще раніше - в.о. генерального директора Директорату нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти, природного газу та нафтопродуктів Міністерства енергетики.

Автор:
Тетяна Ковальчук