Ексзаступник міністра енергетики Микола Колісник очолив напрям генерації у групі "Нафтогаз"

Колишній заступник міністра енергетики Микола Колісник перейшов на роботу до групи "Нафтогаз". На новій посаді він відповідатиме за напрям генерації в команді Сергія Корецького.

Як пише Delo.ua, про нову посаду повідомив Микола Колісник на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що до Міністерства енергетики України прийшов у 2016 році на посаду головного спеціаліста. За його словами у відомстві він "здобув безцінний досвід".

У новій компанії Колісник займатиметься практичною реалізацією стратегічних енергетичних проєктів.

"Сьогодні я розпочинаю наступний карʼєрний етап. Я завершую свій шлях довжиною в 10 років в Міністерстві енергетики. Але залишаюсь в сфері, якій я присвятив своє життя і яку я вважаю своєю життєвою професією", — зазначив колишній чиновник.

Що відомо про Миколу Колісника?

Микола Колісник має дві вищі освіти. Трудову діяльність розпочав в іноземних комерційних підприємствах нафтогазового комплексу. Протягом трьох років працював в Антимонопольному комітеті України.

13 травня 2022 року Кабмін призначив Миколу Колісника заступником міністра енергетики Германа Галущенко.

У серпні 2022 року Міненерго мало намір призначити його новим керівником "Оператора ГТС України". Однак експерти вбачали у такому призначенні конфлікт інтересів.

До цього Колісник був начальником головного управління забезпечення функціонування нафтогазових ринків Міненерго, ще раніше - в.о. генерального директора Директорату нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти, природного газу та нафтопродуктів Міністерства енергетики.