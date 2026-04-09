Экс-чиновник не задекларировал имущества более чем на 30 млн грн

Чиновник не задекларировал имущества более чем на 30 млн грн / Офис президента

Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника управления Государственной миграционной службы Украины в Хмельницкой области, подозреваемого в представлении недостоверных сведений в декларации.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ОГП.

По данным следствия, в декларации за 2023 год чиновник умышленно не указал имущество, оформленное на жену и приобретенное в браке, общей стоимостью более 30 млн грн.

Речь идет, в частности, о магазине элитной мебели и трех автомобилях — двух Audi Q5 и Audi Q8.

После разоблачения фигурант дела уволился с должности.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудник Святошинского территориального центра комплектования (ТЦК) в Киеве стал лидером среди украинских чиновников по объему владения криптовалюты Ethereum.

Автор:
Татьяна Гойденко